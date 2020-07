Kobo Nia, une nouvelle alternative à la Kindle Paperwhite

Kobo vient d'annoncer Nia, une liseuse électronique qui pourrait s'annoncer plus intéressante que la Kindle Paperwhite grâce à un prix plus attractif.

On a souvent tendance à penser à Amazon Kindle quand on cherche une liseuse électronique. Le libraire américain propose des produits performants à des tarifs très corrects, c’est vrai, mais il y a de nombreuses marques qui ont un positionnement très similaire, y compris Bookeen, Vivlio, InkBOOK… et évidemment Kobo.

Moins onéreuse que la Kindle Paperwhite et presque aussi bien

Kobo a annoncé sa toute nouvelle liseuse vendue sous les 100 euros : la Nia. C’est une liseuse électronique avec un écran rétroéclairé de 6 pouces d’une densité de pixels de 212 ppp et disposant de 8 Go de stockage intégré. Résumer les caractéristiques techniques d’une tablette est relativement simple, mais la Nia est un produit bien plus complet.

Pour 99,99 euros, la Kobo Nia se positionne pile poil en face de la Kindle Paperwhite vendue à 129,99 euros habituellement (99,99 euros pendant les soldes avec des offres spéciales, comprenez de la publicité). La Kindle Paperwhite reste techniquement meilleure sur le papier, même si les deux liseuses sont très proches. La Paperwhite possède, en effet, une meilleure définition d’image et donc une plus grande densité de pixels : 300 ppp contre 212 ppp pour la Nia.

La Kobo Nia (8 Go) de couleur noire, avec 3 options de SleepCover (noir, bleu ou jaune citron), sera disponible en magasin Fnac et Darty à 99,99 euros à partir du 21 juillet et en précommande dès aujourd’hui.