L’excellente souris sans-fil Logitech MX Anywhere 2 est à moins de 30 euros

Si vous avez besoin d’une souris sans-fil de qualité sans à mettre le prix fort, c’est le moment de craquer. Amazon propose aujourd’hui la souris sans-fil MX Anywhere 2 de Logitech à 29,99 euros contre 79,99 euros à son lancement. Un excellent prix pour cette souris nomade qui a tout pour plaire et dont la réputation n’est plus à faire.

Si vous êtes régulièrement en déplacement pour le travail, il est important d’avoir le matériel adéquat. Et quoi que l’on en dise, cela passe par une bonne souris, de trop nombreux appareils étant équipés de trackpads peu pratiques, ou d’interfaces tactiles inadaptées pour certaines tâches. La Logitech MX Anywhere 2 est une souris qui combine de nombreux atouts pour devenir une alliée idéale idéale pour le télétravail. Et, bonne nouvelle, aujourd’hui elle profite de plus de 60 % de remise immédiate.

Ce qu’il faut retenir de la Logitech MX Anywhere 2 ?

Une conception ergonomique et compacte

Une excellente autonomie

Fonctionne sur toutes les surfaces grâce à la technologie Darkfield

Compatible PC, Mac, Android, iOS et iPad OS

Habituellement à 79,99 euros, la souris Logitech MX Anywhere 2 est aujourd’hui disponible à seulement 29,99 euros sur Amazon. Cela représente une économie de 50 euros.

Un design inspiré de la MX Master mais plus compact

La Logitech MX Anywhere 2 reprend le design « multi-facette » de sa grande sœur, la MX Master, mais dans un format plus transportable. C’est après tout son nom qui indique qu’elle a été conçue pour être amenée et utilisée partout. Cette souris mise sur son ergonomie et sa petite taille afin de prendre le moins de place possible et passer inaperçue. Pensée pour s’adapter à votre main, cette souris vous offre le contrôle confortable dont vous avez besoin, et ses 110 grammes la rendent agréable à utiliser, même après quelques heures d’utilisation.

La souris de Logitech dispose de deux boutons de tranche qui viennent compléter les classiques clic gauche, clic droit et molette et profite également d’une molette « roue libre » très appréciable par les amateurs de scrolling. Afin de proposer une souris vraiment tout-terrain, Logitech a équipé ce modèle du capteur « Darkfield » qui fonctionne sur toutes les surfaces, y compris le verre, et qui affiche une bonne précision de 1 000 PPP. Et avec une autonomie d’environ deux mois à raison six heures d’utilisation par jour. Vous avez de la marge, et vous pouvez de toute façon très bien vous en servir pendant qu’elle charge.

Une souris sur différents supports et configurable

Elle a l’avantage de disposer de deux moyens de connexion sans-fil à un appareil : Bluetooth ou via le fameux dongle unificateur pour les produits Logitech sans-fil. Dans les deux cas, la latence est presque imperceptible. Grâce à cette double connectivité, elle pourra s’utiliser aussi bien sur un iPad (avec iPad OS) que sur un ordinateur (avec ou sans port USB-A du coup). Notez qu’en Bluetooth elle peut se connecter à trois appareils et passer de l’un à l’autre à la volée grâce à un bouton situé sous la souris.

Enfin, Logitech oblige, la suite Logitech Option vous permet de paramétrer simplement toutes les fonctions comme ajuster facilement la vitesse de suivi, attribuer des raccourcis spécifiques aux applications aux boutons, et bien plus encore. Cette dernière est également compatible avec Flow, le logiciel maison de la marque suisse permettant aux périphériques compatibles d’être utilisable sur plusieurs appareils en même temps, et même d’effectuer des transferts de fichiers ou de texte.

