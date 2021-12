ZenBook 13 : ce laptop avec écran OLED est 150 € moins cher pour les fêtes de Noël

En début d’année, Asus à frappé un grand coup en sortant son Asus ZenBook 13 OLED. Un PC portable ultra-léger, et l’un des tout premiers ultrabook équipés d’une dalle OLED de qualité. Une belle prouesse pour ce PC portable aujourd’hui à seulement 699 euros contre 849 euros habituellement.

Dalles fines, affichage de couleurs plus vives, noirs profonds, les avantages sont nombreux concernant la technologie OLED. Pourtant, si cette dernière est désormais bien installée dans le domaine du smartphone, elle peine à s’imposer sur les PC portables. En raison de son coût élevé, les dalles OLED restent encore chères, et font souvent gonfler la facture des machines.

C’était le cas avant, car Asus tend à la démocratiser et propose sa gamme ZenBook équipée d’un écran OLED avec un tarif situé sous la barre des 1000 euros. Encore mieux, en ce moment le modèle UX325JA-3 du ZenBook 13 tombe à moins de 700 euros.

Ce qu’il faut retenir du ZenBook 13 OLED (UX325JA)

La qualité de l’écran OLED Full HD ;

Son poids de seulement 1,14 kg ;

Assure de bonnes performances ;

La bonne autonomie couplée à la charge rapide.

Affiché à 849,99 euros, le Asus ZenBook 13 OLED est actuellement disponible en promotion à 699,99 euros à la Fnac, soit 150 euros de remise immédiate. Ce modèle est également disponible chez Darty au même prix.

Un design séduisant à tout point de vue

Avec sa gamme Zenbook, Asus propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabook. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception sobre et élégante très réussie. Il impressionne aussi par son faible encombrement. Il profite d’un format compact, grâce à son poids de tout juste 1,14 kg, ses 14 mm d’épaisseur et son écran d’une diagonale de 13,3 pouces. Il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout. Il dispose d’un look discret avec une connectique bien complète, on retrouve : un port USB 3.2 Gen 1, deux ports Thunderbolt™ 4, un port HDMI 2.0 et un lecteur de carte MicroSD – pas de sortie pour brancher un appareil audio.

Cet ultraportable se différencie surtout de la concurrence avec son écran. Pour la toute première fois, Asus a introduit sur son laptop une dalle OLED. L’Asus Zenbook UX325JA-3 présente donc un écran OLED affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. De plus, ce modèle possède un pavé numérique intégré en surbrillance (rétro LED) sur le touchpad, mais également d’un système charnière bien pensée qui surélève le clavier pour incliner le clavier et permettre un meilleur confort de frappe.

Une configuration qui reste efficace pour accomplir toutes vos tâches

Toutefois, le Zenbook 13 OLED d’ASUS ne mise pas tout sur son écran. Il s’agit même d’un ultraportable très équilibré et taillé pour répondre aux besoins du quotidien. Malgré un processeur i5 de 10e génération, le Zenbook 13 OLED d’ASUS offre des performances de haut niveau pour encaisser les tâches de bureautique. Le laptop est réactif et performant, mais sera très vite limité pour une utilisation dédiée au gaming. Accompagné de 8 de RAM et d’un SSD NVMe de 256 Go, il est capable de lancer les applications en un clin d’œil. Il dispose même du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

Lorsque l’on est très productif, il est important de pouvoir compter sur une bonne autonomie. Vous serez donc ravis d’apprendre que ce modèle est capable de tenir environ 13 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Il a toutefois un autre atout considérable, ce PC portable est compatible avec la charge rapide. D’après le constructeur il suffit de 49 minutes pour récupérer 60 % de la batterie. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Quel PC portable vous convient le mieux ?

