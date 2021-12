Ce combo barre de son + caisson de basse sans fil est à moins de 90 euros

La Philips TAB5305/12 est une barre de son accompagnée d'un caisson de basse sans fil, qui propose une puissance de 70 W au total. C'est bien mieux que la plupart des haut-parleurs intégrés dans une TV, et aujourd'hui cela ne vous coûte que 89 euros au lieu de 129 euros habituellement.

Si vous voulez améliorer le son de votre téléviseur sans mettre le prix fort, nous avons le bon plan qu’il vous faut avec la Philips TAB5305/12. Cette barre de son 2.1 avec caisson de basse sans fil inclus délivre une bonne puissance sonore pour apprécier tous vos contenus multimédias et peut même se contrôler avec la télécommande de votre TV. De plus, elle est aujourd’hui 40 euros moins chère que d’habitude.

Les points clés de la Philips TAB5305/12

Une puissante barre de son de 70 W

Avec Bluetooth + port jack

Compatible HDMI ARC

Au lieu de 129 euros habituellement, la barre de son Philips TAB5305/12 accompagnée d’un caisson de basse sans fil est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 89 euros chez Rue du Commerce.

Une barre de son simple et efficace

La Philips TAB5305/12 est une barre de son au look moderne avec un design en biais qui rappelle légèrement la façade de la PS4. Elle est d’ailleurs plutôt compacte avec des dimensions de 90 x 6,5 x 9,1 centimètres pour se faire assez discrète devant votre téléviseur. Le caisson de basse est quant à lui un peu plus imposant avec 15 x 22,5 x 26,7 centimètres, mais il trouvera parfaitement sa place à côté de votre meuble TV.

La barre de son propose une puissance de 2 x 15 W via ces deux haut-parleurs intégrés, qui diffusent en 2.1 pour un son de qualité supérieure. En ce qui concerne le caisson de basse, il rajoute à lui seul 40 W pour ajouter des basses bien profondes à tous vos contenus. Ce dernier se connecte d’ailleurs en mode sans fil à la barre de son.

Se connecter avec plusieurs appareils

Évidemment, la Philips TAB5305/12 se connecte facilement à votre téléviseur via les ports optique ou jack prévus à cet effet, mais elle propose en plus de vous faciliter la vie grâce à la technologie HDMI ARC. Cette dernière permet tout simplement de ne pas utiliser la télécommande de la barre de son, mais celle de votre téléviseur. C’est très pratique, et cela évite surtout que vos invités de se trompent pas sur laquelle utilisée pour augmenter ou diminuer le volume.

Ce n’est pas tout, la barre de son peut faire également office d’enceinte en soirée ou en journée grâce à sa compatibilité Bluetooth 4.2. Vous pourrez alors diffuser directement de la musique depuis votre smartphone ou tablette, que ce soit via Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, ou autre. Sans oublier que le port jack 3,5 mm peut également accueillir une source externe, comme un ancien iPod, MP3, ou Walkman, par exemple.

