Ce système de surveillance extérieure à -54% inclus 4 caméras + un Echo Show 5

La gamme de caméras connectées Outdoor de Blink, qui appartient à Amazon, se propose de surveiller l'extérieur de votre domicile à tout moment. Couplé à l'écran connecté Echo Show 5, ce système devient ultra complet. L'avantage, c'est que le prix de l'ensemble est actuellement en baisse : il passe ainsi de 394,98 euros à 179,99 euros sur Amazon.

Pour sécuriser l’extérieur de son habitation, par exemple à l’aide de caméras connectées, mieux vaut ne pas lésiner sur la qualité des équipements. Pour autant, il n’est pas toujours nécessaire de débourser des sommes astronomiques pour se sentir en sécurité. Par exemple, Blink, une marque qui appartient aujourd’hui à Amazon, propose un kit de 4 caméras connectées spécialement conçues pour être installées à l’extérieur, qui s’accompagne d’un Echo Show 5, histoire de profiter d’un système de sécurité bien complet. Et l’ensemble bénéficie en ce moment d’une réduction de 54 %.

Les points forts de ce système de surveillance

Quatre caméras qui filment en 1080p

Avec détection de mouvement et vision nocturne HD infrarouge

Un Echo Show 5 pour consulter le flux vidéo à tout moment

Initialement proposé à 394,98 euros, le kit Blink Outdoor 4 caméras + Echo Show 5 est désormais disponible à 179,99 euros sur Amazon.

Des caméras faciles à installer partout

Ce kit Blink Outdoor propose quatre petites caméras sans fil principalement destinées à être installées à l’extérieur. Elles seront donc tout à fait résistantes aux intempéries. Pour autant, rien ne vous empêche d’en garder une ou deux pour l’intérieur de votre domicile si vous le souhaitez. Concernant leur installation, celle-ci sera toute simple. Vous devrez d’abord créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android), avant de brancher le Blink Sync Module à une prise électrique et le connecter au réseau Wi-Fi. Il faudra ensuite insérer les piles AA incluses dans le kit dans les caméras, puis les installer où vous le voulez grâce à leur support pratique.

Des images filmées en 1080p et de nombreuses fonctionnalités

Les caméras de surveillance Blink Outdoor sont capables de filmer en 1080p à 30 images par seconde, ce qui vous permettra de voir distinctement tout ce qui passe dans et en dehors de votre domicile. Concernant la vision nocturne infrarouge, les images seront captées en 720p, ce qui est amplement suffisant la nuit. Sachez d’ailleurs que vous pourrez sauvegarder les clips vidéos enregistrés dans le cloud via le Sync Module 2 de Blink. Les caméras ne se contentent pas de filmer : grâce à leurs micros intégrés et au système audio bidirectionnel, vous pourrez aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non.

Autrement, les caméras Blink assurent aussi la détection de mouvements, ainsi que la possibilité d’envoyer des notifications sur votre smartphone ou votre tablette dès qu’une présence humaine sera repérée. Vous pourrez aussi configurer des « zones de détection », afin de ne voir que les mouvements qui vous intéressent sur un espace bien défini, sans recevoir des alertes constamment dès qu’une personne circule dans la rue près de chez vous. Par ailleurs, concernant l’autonomie de ces caméras, la marque annonce une durée d’utilisation pouvant aller jusqu’à deux ans grâce à leur système d’alimentation par pile.

Un système complet avec l’écran connecté

Étant donné qu’Amazon a racheté Blink, les caméras Outdoor pourront tout à fait fonctionner avec les appareils du géant américain, comme des écrans connectés. Le modèle Echo Show 5, qui est inclus dans ce pack, pourra ainsi diffuser en direct le flux vidéo capté par les caméras Blink. Son écran de 5,5 pouces sera suffisamment confortable pour vous permettre de voir en détail ce qui se passe autour de chez vous. Et qui dit Amazon, dit Alexa : l’assistant virtuel de la plateforme sera là pour recueillir toutes vos requêtes vocales, comme afficher le rendu vidéo des Blink, activer et désactiver le système de surveillance dès que vous le souhaitez, ou bien fournir des notifications de mouvement.

D’autres systèmes de surveillance ?

