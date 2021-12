Le boîtier de Xiaomi pour étendre votre couverture Wi-Fi est de retour à -50%

Vous rencontrez quelques problèmes avec votre réseau Wi-Fi domestique ? Il ne couvre pas la totalité de votre logement ? Pour remédier à ce genre de problème, il existe des solutions abordables comme le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, qui va amplifier la portée du Wi-Fi pour seulement 9,99 euros aujourd'hui.

Le Mi Wi-Fi Range Extender Pro, le répéteur Wi-Fi de Xiaomi, n’offre que des fonctionnalités basiques, mais cela reste un moyen simple et très peu coûteux d’amener le Wi-Fi là où certaines pièces de votre domicile sont complètement coupées de toute connectivité. Ce n’est certes pas le plus performant, mais pour moins de 10 euros, il apportera une connexion stable.

Que propose le boîtier Wi-Fi de Xiaomi ?

Un design compact et discret

Une couverture Wi-Fi étendu grâce à la présence de 2 antennes externes

Avec un débit maximal allant jusqu’à 300 Mb/s

Supporte plusieurs appareils

Généralement proposé à 19,99 euros, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros chez Boulanger, mais aussi sur le site d’Amazon et Electro Depot.

Conçu pour être simple et rapide à installer

Le constructeur chinois Xiaomi a tenu de proposer comme à son habitude un produit abordable, mais surtout facile à installer. Le Mi Wi-Fi Extender Pro se présente sous forme d’un boîtier carré noir (8 x 7 x 54 cm), avec le logo de la marque au milieu. Malgré ses deux antennes sur la tête, il est assez discret pour se faire oublier. Pour le faire fonctionner, vous devez le brancher directement à une prise électrique murale. Une fois cette tâche réalisée, un témoin lumineux orange va s’allumer, et il ne vous restera plus qu’à installer sur votre smartphone ou tablette l’application Mi Home.

Après avoir indiqué dans l’application le produit dans la liste et suivi les étapes d’installation à l’écran, le témoin lumineux deviendra bleu, et votre boîtier sera alors relié à votre box Internet. Ensuite, vous aurez deux choix qui s’offrent à vous : étendre le signal déjà existant ou créer un nouveau point d’accès. Si vous choisissez la première solution, rien ne change. Mais si vous choisissez la deuxième, il faudra alors enregistrer le nouveau réseau et le nouveau mot de passe dans les appareils qui s’y connecteront. Cela peut-être une solution pour se faire un réseau privé dans une colocation, par exemple.

Des performances modestes mais corrects

Aujourd’hui la plupart des boîtiers offrent la norme Wi-Fi 6, mais comme dit précédemment, ce boîtier offre des caractéristiques techniques basiques (Wi-Fi 4), avec un débit maximal théorique de 300 Mb/s. Si vous possédez une solide connexion fibre, à 1 Gb/s, il ne sera pas en mesure de renvoyer la totalité de votre débit. Mais sachez bien que cet objet n’est pas spécialement conçu pour des usages avancés, l’idée est surtout d’amener le Wi-Fi dans la zone blanche de votre habitation. Il sera largement suffisant pour regarder du contenu sur Netflix ou bien naviguer sur le web avec une connexion stable, le tout sans être coupé par des temps de chargement.

Pour finir, ce boîtier Wi-Fi de Xiaomi peut recevoir jusqu’à 16 appareils simultanément, de quoi connecter son smartphone, sa tablette, sa Smart TV et même ses ampoules connectées trop éloignées.

Des soucis de connexion ?

