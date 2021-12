Ce pack Lenovo Tab P11 (avec stylet, coque et dock) perd plus de 100 €

Lancée en 2021, la tablette Lenovo Tab P11+ est actuellement incluse dans un pack comprenant une coque de protection, une station d'accueil ainsi qu'un stylet. Un kit complet qui bénéficie actuellement d'une réduction de 23 % sur Boulanger, donc le prix passe de 459,60 euros à 349,99 euros.

Cette année, Lenovo a renouvelé sa gamme de tablettes en proposant des modèles entrée de gamme, mais aussi moyen à haut de gamme pour satisfaire toutes les bourses et tous les usages. La Lenovo Tab P11 Plus fait partie de ces nouvelles arrivantes sur le marché, et sa fiche technique comporte plusieurs points qui conviendront particulièrement aux créatifs. En ce moment, elle est même incluse dans un pack complet, qui profite d’une promotion de près de 110 euros.

Les points forts de la Lenovo Tab P11 Plus

Un écran 2K LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Fourni avec une station d’accueil, une coque de protection et un stylet

D’abord affiché à 459,60 euros, le pack Lenovo Tab P11 Plus avec ses accessoires est désormais disponible à 349,99 euros sur Boulanger.

Une tablette au fini élégant

La tablette Lenovo Tab P11 Plus dispose d’un design sobre et classe, avec son châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière. Sa finesse accentue son apparence haut de gamme, et la rend aussi très facilement transportable. Concernant son écran LCD, qui présente une diagonale de 11 pouces, celui-ci est en plus doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels. De quoi fournir une belle qualité d’image, que cela soit pour regarder du contenu vidéo ou pour travailler confortablement.

Un modèle taillé pour la productivité

Alors que la Lenovo Tab P11 classique, plus abordable, est davantage destinée à un usage familial, la Tab P11 Plus est quant à elle tournée vers la productivité. Son processeur MediaTek G90T, épaulé par 6 Go de mémoire vive, se chargera d’assurer des performances suffisantes pour du travail standard et mobile. Concernant son stockage, la tablette dispose d’une capacité de stockage de 128 Go, qui sera toutefois extensible jusqu’à 256 Go via son port pour carte microSD.

La tablette s’accompagne par ailleurs d’un stylet Lenovo Precision Pen 2, qui saura épauler tous les créatifs dans leurs travaux, que cela soit pour du dessin graphique, ou même de la prise de notes efficace et réactive. La tablette embarque par ailleurs un capteur de 8 mégapixels à l’avant, ce qui suffira amplement pour passer des appels en visioconférence. En plus, la Tab P11 Plus intègre un système d’annulation du bruit de fond, pour évacuer les sons parasites en pleine conversation, et les deux micros se chargeront de leur côté à améliorer votre voix. Autrement, vous pourrez également profiter de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, pour une qualité sonore bien immersive.

Enfin, concernant son autonomie, la tablette devrait largement tenir une journée entière de travail grâce à sa batterie de 7 700 mAh. Selon la marque, cette capacité vous assurera 12 heures d’utilisation.

