Cette tablette Chromebook de Lenovo avec écran OLED est 160 € moins chère

Lenovo a récemment lancé son IdeaPad Duet 5, son premier Chromebook à écran détachable équipé de la technologie OLED. Une référence unique en son genre qui voit aujourd'hui son prix diminuer et passer de 699,99 euros à 539,99 euros à la Fnac et chez Darty.

On trouve aujourd’hui sur le marché de nombreux PC hybrides, qui peuvent donc s’utiliser comme PC portable ou comme tablette, qui disposent de Chrome OS. Ces Chromebook peuvent, à la longue, tous se ressembler, mais Lenovo a eu une idée aussi simple qu’originale pour se démarquer avec son récent IdeaPad Duet 5 : le munir d’un écran OLED de très bonne qualité. Et la recette marche. En plus, son prix n’est plus aussi élevé qu’avant grâce à une réduction de 23 %.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Duet 5

Un écran OLED de 13,3 pouces

Un processeur Snapdragon plus puissant

Et toujours Chrome OS pour une interface simplifiée

D’abord affiché à 699,99 euros, le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 5 est désormais disponible à 539,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un PC portable hybride avec un écran de qualité

Le Chromebook IdeaPad Duet 5 de Lenovo est un PC portable hybride puisqu’il a l’avantage de pouvoir être utilisé avec ou sans son clavier, qui est détachable. Pratique pour les nomades qui aiment pouvoir travailler sur tablette en déplacement, d’autant plus que le modèle ne dépasse pas les 700 grammes. Concernant son écran (qui est par ailleurs tactile), celui-ci dispose de bordures très fines qui permettent de laisser toute sa place à la pièce maîtresse de l’ensemble : la dalle OLED Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 13,3 pouces. Elle promet ainsi une excellente qualité d’image, avec de beaux contrastes et des noirs infinis, de quoi profiter d’un confort visuel parfait.

Autrement, pour vos appels en visioconférence, vous aurez droit à un capteur avant Full HD de 5 mégapixels, et un capteur arrière Full HD aussi de 8 mégapixels. Pour bien entendre vos interlocuteurs (ou tout simplement le son de vos divers contenus), il y aura quatre haut-parleurs équipés d’amplificateurs intelligents.

Un Chromebook pratique avec son OS intuitif

Outre son aspect deux-en-un, l’IdeaPad Duet 5 a aussi un autre atout qui le rend encore plus pratique et simple d’utilisation : son système d’exploitation. En effet, ce modèle est aussi un Chromebook, qui dispose donc de Chrome OS. Cet OS s’est depuis longtemps démarqué par sa simplicité d’utilisation, par ailleurs peu gourmande en énergie. Doté d’une interface épurée, il place le navigateur Chrome au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud, seront directement intégrées dans la machine.

Pour couronner le tout, ce Chromebook sera en plus propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7c, cadencé à 2,55 GHz qui assurera de bonnes performances pour vos tâches courantes, mais aussi pour jouer à quelques jeux mobiles. Le tout sera complété par un stockage eMMC de 64 Go pour enregistrer tout type de fichiers que vous ne souhaiteriez pas stocker dans le cloud de Google. Enfin, côté connectique, on pourra compter sur deux ports USB-C 3.2 Gen 1 ainsi que deux ports USB-C 3.0 Gen 1.

Qu’en est-il de la concurrence ?

