iRobot Roomba i7 : ce robot aspirateur premium est enfin à un prix intéressant

Miser sur un robot aspirateur est toujours la meilleure solution pour en finir rapidement avec les saletés au sol, et ce, sans effort. En plus, certains modèles haut de gamme profitent parfois de promotions intéressantes, à l'image du iRobot Roomba i7, dont le prix tombe à 499 euros au lieu de 649 euros chez Boulanger.

Si plusieurs marques ont investi depuis plusieurs années le marché des robots aspirateurs, certaines se démarquent et se sont vite imposées sur le podium, comme iRobot. Ce constructeur a lancé une foule de modèles haut de gamme capables de gérer à notre place la corvée de l’aspiration des saletés. Le Roomba i7 se montre assez performant pour réaliser vos corvées ménagères, et si en temps normal il est à un prix assez élevé, aujourd’hui son prix vient s’adoucir grâce à cette réduction de 150 euros.

Quels sont les caractéristiques du iRobot Roomba i7 ?

Il propose une puissante aspiration

Une cartographie précise pour un nettoyage efficace du domicile

Compatible avec Google Assistant et Alexa

Au lieu d’un prix barré à 649 euros, l’aspirateur iRobot Roomba i7 bénéficie d’une réduction de plus de 20 % et s’affiche au prix de 499 euros sur le site Boulanger.

Assure un nettoyage complet et précis de votre domicile

Le Roomba i7 rassemble toute l’expérience et le savoir-faire de iRobot. Ce dernier a pour but de vous faciliter la corvée de passer l’aspirateur sans effort. Grâce à son design tout en rondeur avec une hauteur de 9,3 cm, l’aspirateur robot pourra se faufiler sous de nombreux meubles. Afin de nettoyer la poussière qui s’accumule dans votre domicile, le i7 s’équipe d’une double-brosse en caoutchouc multisurfaces ainsi qu’une batterie de capteurs pour bien se situer dans votre domicile et éviter les obstacles afin de poursuivre sa routine de ménage.

Pour obtenir un ménage complet, il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée iRobot Home. Grâce à cela, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de recommander des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé, comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies. Notez que vous pourrez même le contrôler directement à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa.

La saleté accumulée fait place à la propreté

Il nettoie votre intérieur en 3 étapes afin de ne (presque) rien laisser traîner après son passage, que ce soit la poussière, les poils d’animaux ou encore les miettes. Autre avantage : sa tête de nettoyage adapte d’ailleurs automatiquement sa hauteur en fonction de la surface, que ce soit sur moquette ou sol dur, type carrelage ou parquet. La présence de la technologie Dirt Detect, va pouvoir permettre au robot de détecter les zones particulièrement sales pour les nettoyer davantage en profondeur. La puissance d’aspiration est d’ailleurs estimée 10 fois supérieure à celle de la série 600. Sur ce modèle, la fonction Power Boost permet également d’augmenter ou de diminuer automatiquement cette puissance en fonction du type de sol rencontré.

D’autre part, le Roomba i7 regorge de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs et devient plus efficace au quotidien. Côté autonomie, le constructeur annonce 90 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Et si la batterie est faible, il se recharge et reprend là où il s’était arrêté pour s’assurer de terminer le travail.

