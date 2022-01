La meilleure barre de son de chez Samsung est en promotion pour les soldes

Les soldes sont là et les grosses promos s'enchaînent. Cette fois-ci c'est une barre de son et non des moindres qui voit son prix chuter. La Samsung Q-Séries HW-Q950A perd par moins de 500 euros par rapport à son prix de base.

Vous avez fait l’acquisition d’un téléviseur haut de gamme pendant le Black Friday 2021 ou pendant les périodes de Noël, mais vous n’êtes pas tout à fait satisfait du rendu sonore ? Dans ce cas, rien ne vaut l’apport d’une barre de son pour obtenir la meilleure expérience. Ça tombe plutôt bien puisque la référence absolue dans le domaine chez Samsung, la Q-Séries HW-Q950A modèle 2021, est actuellement en promotion chez la Fnac et Darty et perd 500 euros par rapport à son prix d’origine.

Les caractéristiques de la Samsung Q-Séries HW-Q950A

Le système Q-Symphonie de Samsung

La connectivité sans fil

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu de 1499 euros habituellement, la barre de son avec haut-parleur et caisson de basses Samsung Q-Séries HW-Q950A est aujourd’hui disponible à 999 euros chez la Fnac et chez Darty pendant les soldes d’hiver.

Une barre de son parfaite pour tout votre contenu : Cinéma et Jeux vidéo

Avec ses dimensions XXL (69,5 x 1232 x 138 mm) et un poids total de près de 10 kg avec caisson de basse, on peut décemment dire que la Q-Séries HW-Q950A de Samsung est une barre de son qui s’adresse aux plus exigeants. Mais c’est surtout par ses prestations techniques qu’elle impressionne tout d’abord parce qu’elle dispose d’un système entièrement sans fil permettant de tout connecter (enceintes et subwoofer compris) et ce sans perte de qualité. Avec 11 canaux, 1 canal de subwoofer et 4 canaux pour les aigus, cette barre de son à de la puissance à revendre. Elle profite aussi du système maison de Samsung, le Q-Symphony, qui permet de synchroniser parfaitement le son de votre TV et ainsi gagner en immersion. La barre en elle-même est également compatible avec les décodeurs Dolby Atmos ,Dolby Digital Plus et Dolby True HD pour un rendu sonore parfait avec les contenus compatibles.

Une connectique complète, avec ou sans fils

Il est bien sûr possible de l’utiliser avec n’importe quel autre appareil disposant d’une connexion sans fil via sa compatibilité Spotify Connect, Chromecast et AirPlay2. Avec le support HDMI eARC, le son rendu est cette fois sans perte, même lorsque vous êtes connecté à d’autres appareils via votre télévision, comme des lecteurs Blu-Ray ou des consoles de jeux. Dans ce dernier cas, la barre dispose même d’un mode dédié : le Game Mode Pro, pour une expérience encore plus immersive.

Lire aussi

Quelle barre de son choisir en fonction de son budget en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.