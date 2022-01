C’est le cadeau de début d’année chez la Société Générale : 120 € + 6 mois remboursés

La Société Générale repart pour une période placée sous le signe des offres à l'ouverture d'un compte. Cette nouvelle opération vous permet d'obtenir jusqu'à 120 euros et 6 mois de cotisation offerts simplement en ouvrant un compte avec une carte bancaire.

Les soldes de début d’année ont débuté la semaine dernière et nombreux sont les services à tenter de profiter de l’évènement directement ou indirectement. Chez les banques en ligne par exemple, c’est à la Société Générale que l’on trouve l’une des opérations la plus intéressante avec la possibilité d’obtenir jusqu’à 120 euros offerte en plus de bénéficier de 6 mois de cotisation offerts sur une carte bancaire Sobrio.

Un compte Sobrio chez la Société Générale, c’est quoi ?

Pas de frais de tenue de compte

Les assurances et garanties VISA

Paiement et retraits à l’étranger

Jusqu’au 30 Janvier 2022 à minuit, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale vous donne droit jusqu’à 120 euros et de 6 mois de cotisation remboursés.

Une banque entre tradition et modernité

Avec son expérience et la maturité de son offre, la Société Générale fait partie de nos banques en lignes préférées. Elle propose en effet une gamme de comptes bancaires plus modernes offrant les avantages des banques en lignes tout en conservant les services et le savoir-faire de l’établissement.

L’offre Sobrio, exclusive en ligne, se divise en 3 paliers correspondant à des types de cartes. Le tout sous la bannière de l’organisme VISA avec ses avantages et les assurances du quotidien et en voyage.

Une application digne des meilleures banques en ligne

L’application de la Société Générale, disponible sur iOS et Android, est sans doute l’une des plus complètes pour une banque en ligne à ce jour. Elle est visuellement réussie, en reprenant les codes couleur de la banque et surtout, elle comprend de nombreuses fonctionnalités, peut-être même un peu trop.

Elle est aussi capable de faire la synthèse de tous vos comptes, même à partir d’une ban que externe. Ainsi, on peut tout consulter d’un coup d’œil sans devoir passer d’une application à l’autre.

Société Générale Télécharger Société Générale gratuitement APK

Cette application permet également d’effectuer des virements et des opérations simples très rapidement via des menus dédiés. On retrouve aussi la catégorisation automatique des opérations financières du compte (nourriture, essence, loisir) même si malheureusement, les mouvements de fonds s’affichent au bout de 24h. L’application est également compatible avec les systèmes Apple Pay et Paylib, même si Google Pay manque encore à l’appel.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la Société Générale.

Comment obtenir 120 euros + 6 mois remboursés ?

À l’ouverture du compte Sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 40 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. Enfin, 6 mois de cotisation vous sont remboursés au bout de la première année du compte, ce remboursement ne peut excéder 80 euros.

