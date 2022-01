RED dégaine un forfait très intéressant de 40 Go à seulement 10 €/mois

RED by SFR relance ses offres mobile sans engagement une seconde fois en ce début d'année. On y trouve notamment un forfait de 40 Go pour seulement 10 euros par mois.

RED by SFR a décidé aujourd’hui de modifier la formule de ses forfaits mobile sans engagement pour faire concurrence au reste du marché. Dans le lot, on retrouve une offre très intéressante de 40 Go à seulement 10 euros par mois. Un bon moyen de changer son forfait vieillissant à moindres frais.

Le forfait RED en 3 points clés

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 40 Go en France et 7 Go en Europe

Sans engagement et sans prix qui double après un an

Jusqu’au lundi 24 janvier inclus, RED by SFR propose un forfait de 40 Go pour seulement 10 euros par mois et sans prix doublé au bout de la première année.

Un forfait au rapport data-prix très avantageux

En série limitée jusqu’en début de semaine prochaine, ce forfait RED donne accès à une enveloppe 4G en plus de communications illimitées à un prix difficilement pris en défaut. Celui-ci est sans engagement et donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM.

Le forfait offre un montant de data très confortable avec 40 Go, ce qui correspond à la moyenne haute des besoins mensuels de la majorité des Français. Il servira donc à répondre à tous les usages numériques comme la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming de vidéo ou simplement la navigation sur internet et l’usage du GPS de façon très confortable. Le réseau de SFR couvre d’ailleurs 99% du territoire et les débits sont en moyenne de 69 Mb/s en téléchargement et 12 Mb/s en envoi selon les chiffres de l’Arcep. Concernant les données à l’étranger (Europe) ou en DOM , vous avez droit à 7 Go en plus de l’enveloppe de base pour par exemple vérifier un itinéraire sans avoir besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi.

D’autres forfaits pour les gros besoins en 4G

RED by SFR a d’autres solutions pour les plus gourmands en data, mais qui souhaitent tout de même faire des économies sur leur facture de téléphonie mobile. On trouve alors trois autres forfaits proposant 70, 100 et 130 Go de 4G en France. Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez respectivement 12, 14 et 15 Go avec les mêmes avantages du côté des communications.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Les forfaits similaires du moment

Le comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

