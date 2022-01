Il y a du nouveau chez Sosh avec deux forfaits 50 et 100 Go à petit prix

À la manière de Free mobile, l'opérateur Sosh ne suis pas les tendances du marché et propose pendant un peu plus de deux semaines deux nouveaux forfaits de 50 et 100 Go respectivement à 12,99 et 15,99 euros par mois.

Sosh n’a pas pour habitude de participer activement à la grande valse des forfaits mobile sans engagement low cost et préfère faire cavalier seul. Une stratégie souvent payante qui donne parfois de belles surprises. C’est le cas aujourd’hui avec l’apparition de deux nouveaux forfaits de 50 et 100 Go.

Que proposent ces nouveaux forfaits chez Sosh ?

Le réseau d’Orange pour moins cher

50 à 100 Go de data 4G selon le forfait choisi

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

Le forfait le moins cher est celui de 50 Go qui est listé à 12,99 euros par mois et pour seulement 3 euros de plus, on peut s’offrir le forfait de 100 Go pour les mêmes conditions. L’offre est disponible jusqu’au 21 février 2021.

Le meilleur réseau français à petit prix

Sosh est avant tout une marque d’Orange, cela signifie qu’elle bénéficie de l’ensemble des infrastructures de l’opérateur historique en France pour proposer le meilleur réseau mobile à l’heure actuelle d’après les chiffres de l’Arcep. En effet, en plus de proposer une couverture réseau de plus de 99% de population, Sosh donne droit à une moyenne de débit de 110 Mb/s en téléchargement et 18 Mb/s en envoi, ce qui le place largement devant ses concurrents directs.

Ces nouveaux forfaits comportent 50 à 100 Go de données 4G utilisables en France. De quoi largement remplir ses besoins mensuels de données mobiles pour par exemple regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou naviguer sans réelles limites depuis votre mobile.

Les forfaits Sosh en série limitée bénéficient comme les autres des SMS/appels illimités en France.

Pour communiquer et naviguer aussi depuis l’étranger

Ces forfaits proposent aussi une quantité de données valables en dehors de frontières métropolitaines, puisqu’il est possible de bénéficier en Europe et dans les DOM de 12 à 15 Go de données pour ces destinations. Il est aussi possible de communiquer sans limites dans la majorité des pays européens et dans les DOM grâce à ces forfaits.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

