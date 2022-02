Orange : ces forfaits 4G et 5G à prix réduit sont disponibles jusqu’à ce soir

Orange ne compte pas se laisser faire face à l'avalanche de forfaits 4G et 5G du moment. L'opérateur historique met en avant pour une dernière journée ses forfaits sans engagement à prix avantageux : 70 Go et 120 Go pour respectivement 14,99 et 20,99 euros par mois.

Malgré la pression mise sur le marché des forfaits mobile sans engagement par les MVNO (Opérateur de réseau mobile virtuel), les opérateurs historiques restent des valeurs sûres pour qui veut disposer d’une qualité de réseau et de service optimale. Orange propose depuis quelque temps des forfaits sans encagement très avantageux en 4G et en 5G, et ceux-ci vivent désormais leurs dernières heures. Nous vous avons sélectionné les meilleurs deals valables la première année dans l’offre globale de l’opérateur.

Que proposent ces forfaits chez Orange ?

De 20 Go en 4G jusqu’à 200 Go de 5G

Les appels/SMS/MMS illimités

Sans engagement et à prix réduit pendant un an

Il ne reste que quelques heures pour profiter des offres de forfaits mobile en 4G et 5G chez Orange. Les forfaits les plus avantageux pour chaque réseau sont : 70 Go en 4G pour 14,99 euros par mois pendant un an (29,99 euros mensuels ensuite) et 120 Go en 5G pour 20,99 euros par mois pendant un an (32,99 euros mensuels ensuite).

Le meilleur réseau en France, tout simplement

Dans un premier temps, quel que soit le forfait choisi chez Orange à partir de 10 Go, tous proposent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

C’est avant tout sur la data et sur le type de réseau que le choix s’opère. Nous avons sélectionné les deux forfaits les plus intéressants dans le catalogue de l’opérateur historique. Le premier est de 70 Go pour 14,99 euros par mois pendant un an. C’est un forfait sans engagement (une nouveauté chez l’opérateur) et propose une qualité de réseau optimale en 4G : 110 Mb/s en débit descendant et 18 Mb/s débit montant d’après les chiffres de l’Arcep. De quoi profiter de tout ce que peut offrir votre mobile partout et sans réelles limitations. Le second forfait est cette fois-ci en 5G avec pas moins de 120 Go de données mensuelles disponibles pour 20,99 euros par mois pendant un an. L’Arcep donne encore Orange en tête sur ce réseau avec surtout le plus grand nombre d’antennes 3,5 GHz en France. Veuillez tout de même vérifier la disponibilité de ces lignes en fonction de votre localité depuis la carte de l’organisme.

Un gros paquet de données 4G en France, mais aussi à l’étranger

En plus de la quantité de data valables en France, Orange a aussi prévu des enveloppes de Go à utiliser à l’étranger. Pour le forfait de 70 Go, c’est tout simplement la totalité de cette enveloppe qui est valable en 4G pour l’Europe et les DOM. Pour le forfait 5G de 120 Go, 70 Go de 4G sont aussi disponibles pour les mêmes destinations. Attention cependant, ces enveloppes sont décomptées dur forfait de base et ne sont pas proposés en plus.

Comment conserver mon numéro ?

Quel que soit le forfait choisi, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

