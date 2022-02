Chez Orange Bank, un compte premium peut vous rapporter jusqu’à 100 €

Les offres de bienvenues ne sont pas si courantes chez la plupart des néobanques. Orange Bank en profite donc pour proposer une nouvelle opération séduction avec jusqu'à 100 euros offerts pour l'ouverture d'un compte Premium.

Si Boursorama Banque et la Société Générale sont les banques en lignes les plus généreuses en termes de primes de bienvenue régulières, les néobanques sont plus frileuses dans ce domaine. Pourtant, c’est Orange Bank qui tente une percée avec une nouvelle opération d’acquisition proposant jusqu’à 100 euros offerts pour l’ouverture d’un compte Premium.

Un compte chez Orange Bank, c’est quoi ?

Tenue de compte gratuite

Accessible à tous et sans justification de revenus

Suivi des dépenses en temps réel

Cette offre est valable pour les nouveaux clients uniquement. Elle permet d’obtenir une prime pouvant atteindre 100 euros après l’ouverture d’un compte Premium ou Pack Premium.

Un compte en banque chez un opérateur internet/ mobile ? Et pourquoi pas ?

Orange fait partie des acteurs historiques dans le marché du forfait Mobile, Fibre et ADSL et s’est lancé aussi dans le monde de la néobanque depuis quelques années. Son offre est comparable aux autres cadors du genre tels que N26 ou Revolut, l’apport d’un IBAN français en plus. Son offre s’adresse à tous les publics, car accessibles sans condition d’entrée et avec une carte standards gratuite.

Mais c’est surtout vers les offres Premium qu’il faut se tourner si l’on veut obtenir la meilleure expérience bancaire. La carte Premium est accessible pour seulement 4,99 € /mois (pendant 6 mois puis 7,99 €/ mois). Cette dernière offre la gratuité des paiements et des retraits que ce soit en France ou à l’étranger. Il n’y a pas non plus de plafond de paiements ou de retraits définis. Les produits bancaires sont également variés comme la possibilité d’avoir des découverts autorisés et de bénéficier de l’ensemble des assurances Mastercard (pratiques pour les voyages). Orange Bank propose aussi un système de Cashback avec jusqu’à 10% remboursés sur tous les achats effectués en boutique Orange en ligne ou en boutique (mobile, accessoires et objets connectés). 5% du montant de vos factures Orange sont également remboursés.

Une application pratique qui s’améliore

L’application Orange Bank reprend les bonnes idées des meilleures néobanques du marché. Elle bénéficie d’une bonne ergonomie et est simple d’utilisation, le design reprenant les codes couleur de la banque et de l’opérateur. Il est bien sûr possible de bénéficier de la visualisation des transactions en direct.

Orange Bank Télécharger Orange Bank gratuitement APK

Les options de sécurité sont aussi nombreuses comme le blocage temporaire de la carte bancaire, le changement de code PIN ou le déverrouillage par empreinte digitale. Le paiement mobile est bien de la partie avec la compatibilité on Apple Pay et Google Pay que l’on peut configurer sur son smartphone ou sa montre connectée.

Pour en savoir plus sur Orange Bank, n’hésitez pas à consulter notre avis complet.

Comment s’inscrire et profiter de l’offre ?

Vous pouvez ouvrir un compte depuis le site internet de la banque ou depuis son application. Un dépôt initial de 50 euros sera aussi demandé afin d’avoir pleinement accès à votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, il faudra choisir un compte Premium ou Pack Premium. Les premiers 50 € seront versés directement sur le compte suite à 10 paiements par carte effectués avant la fin du mois suivant l’ouverture. Les 50€ supplémentaires vont de pair avec le prélèvement d’une facture Orange (forfait Box Internet/ Mobile ou autre) depuis le compte Orange Bank. Cette dernière prime est versée sur le compte Orange Bank sous réserve que ce prélèvement se présente dans les 3 mois suivants l’ouverture du compte.

