Roborock Dyad : déjà 135€ de réduction pour ce nouveau balai aspirateur tout-en-un

Le Roborock Dyad est la dernière nouveauté du côté des balais aspirateurs. Avec ce nouveau produit, la marque chinoise tient à vous faciliter la vie. Plus besoin de multiplier les appareils, ici Roborock vous propose une solution tout-en-un pour remplacer un aspirateur classique et une serpillère. On le retrouve aujourd'hui à 364 euros au lieu de 499 euros, grâce à une réduction cumulée à un code promo sur Cdiscount.

Spécialiste des aspirateurs robots, Roborock a annoncé en octobre 2021, un tout nouveau produit nommé Dyad qui apporte son lot de nouveautés. Il s’agit d’un balai aspirateur qui possède non pas un, mais deux moteurs avec trois rouleaux. L’idée derrière cette conception, c’est de proposer une solution tout-en-un capable à la fois d’aspirer vos sols, ainsi que de les nettoyer comme une serpillière. Sur le papier, ça reste très intéressant, d’autant plus qu’il a obtenu la note de 8/10 lors de notre test. En promotion, nous pouvons que vous le recommander chaudement.

Ce qu’il faut retenir du Roborock Dyad

Un aspirateur qui aspire, nettoie et sèche

De manière très efficace sur la plupart des surfaces

Et qui se montre très endurant

Au lieu de 499 euros, le balai aspirateur Roborock Dyad tombe aujourd’hui à 364 euros sur Cdiscount. Cela revient à économiser 135 euros sur la facture de ce nouveau produit fraichement lancé au début de l’année 2022.

Une conception ingénieuse

Roborock est une marque déjà reconnue depuis plusieurs années grâce à ses aspirateurs-robots. À présent, la marque se frotte au leader du marché des balais aspirateurs en présentant son tout nouveau produit : Dyad. Ce produit est bien plus polyvalent qu’un aspirateur-balai grâce à son système de nettoyage. Contrairement aux autres aspirateurs-nettoyeurs de sol, ce dernier n’utilise pas de lingettes, mais des rouleaux pour nettoyer plus efficacement vos sols. On retrouve deux moteurs, fonctionnant séparément, qui vont alimenter les trois rouleaux, un à l’avant et deux à l’arrière. Ce système de nettoyage tourne donc dans des directions opposées pour récupérer les déchets et liquides en un seul passage. Ce système permet également d’aller jusqu’aux bords des murs, mais aussi d’enlever la saleté des plinthes.

D’ailleurs, cet appareil multifonctions est conçu pour les sols durs. Si vous avez du carrelage, parquet, lino, PVC, béton ciré… il s’adresse à vous. Il trouvera néanmoins ses limites face à un tapis. Il profite d’un nettoyage adaptatif qui va aider le balai aspirateur à reconnaître les taches tenaces, et va donc augmenter automatiquement le débit d’eau et la puissance d’aspiration. Le lavage est quasi-irréprochable, même face à de la terre sèche. Il s’en sort globalement bien, quelles que soient les difficultés. Il aspire, lave… mais il sèche également. Après avoir passé la serpillère, il faut souvent ouvrir les fenêtres pour que ça sèche plus vite. Avec le Dyad, il n’est plus de question d’attendre, car il laisse des sols secs derrière lui. Comptez tout de même 3 à 5 minutes pour le séchage.

Pour un nettoyage longue durée

Côté autonomie, la marque intègre une batterie avec une capacité de 5000 mAh, pour l’utiliser 45 minutes, soit environ 280 m² de surface que vous pourrez aspirer, nettoyer et sécher. Lors de notre test, nous l’avons utilisé pendant 25 minutes — soit 90 m² — et l’autonomie affichait 60 % restant. Grâce à son socle, la charge est rapide et simple… il est donc très difficile de se retrouver sans batterie et même de descendre à un niveau trop bas.

Esthétiquement, il n’est pas repoussant, mais se montre particulièrement lourd, surtout avec le réservoir plein. Même si l’appareil avance quasi tout seul, ce poids sera handicapant pour certaines personnes. Présent sur le balai aspirateur, le petit écran LED des informations utiles pour savoir par exemple, si les réservoirs d’eau propre/sale sont pleins ou vides. On retrouve également trois boutons, dont un sert à sélectionner le mode souhaité : séchage, Max ou automatique. Enfin pour l’entretien, vous devrez vider le collecteur d’eau sale et de saletés récupérées, à chaque passage. Quant aux rouleaux, il faudra bien penser à les démonter pour enlever les débris trop gros qui restent bloqués. Une icône sur l’écran indique également le moment où il faut nettoyer les rouleaux.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à lire notre test sur le balai aspirateur Roborock Dyad.

