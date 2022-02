Amazon brade cet écran gaming 24″ (165 Hz, 1ms et FreeSync) à seulement 199 €

Si vous êtes à la recherche d'un écran gaming doté de caractéristiques solides sans faire exploser votre budget. Nous avons une offre qui pourrait bien vous intéresser ! Elle concerne le MOBIUZ de BenQ, un modèle dont les spécifications et le prix ne pourront que vous faire craquer. Il passe de 249 euros à 199 euros seulement sur Amazon.

La marque BenQ est une marque reconnue auprès de la communauté des gamers, et arrive à proposer des écrans au rapport qualité-prix excellent. Bien évidemment, un écran gaming doit pouvoir remplir les critères des joueurs les plus exigeants, et le MOBIUZ (EX2510S) de BenQ se dévoile à la hauteur grâce à une fiche technique complète. En plus d’offrir de bonnes performances, ce dernier se négocie pour à peine 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’écran PC BenQ

Une dalle IPS LCD de 24,5′ pouces en définition FHD

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Habituellement au prix de 249 euros, l’écran gaming BenQ MOBIUZ (EX2510S) bénéficie de 20 % de remise et passe à 199 euros seulement sur Amazon.

Un écran performant pour le jeu à petit prix

Ce moniteur BenQ a de quoi séduire les joueurs les plus assidus, et sera particulièrement apprécié dans les jeux vidéo réactifs. Eh oui dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms vous conviendra parfaitement pour être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées, pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. S’ajoute à tout cela, la technologie AMD FreeSync Premium, pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Le constructeur tient à vous offrir une expérience de jeu immersif, et propose deux enceintes 2,5 W TreVolo avec processeur de signal numérique. De ce fait, vous allez pouvoir profiter d’un son de meilleure qualité avec des basses riches, des aigus précis ainsi que 3 modes dédiés en fonction de vos envies (jeu, ciné, musique).

Avec quelques concessions

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec un look sobre, robuste et de fines bordures sur trois côtés. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. Néanmoins, cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle IPS de 24,5 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes. D’ailleurs on retrouve la technologie HDRi, exclusif à BenQ, qui permet de détecter automatiquement l’éclairage ambiant afin d’ajuster l’affichage tout en proposant un meilleur contraste et des couleurs plus saturées. Enfin quelques fonctionnalités utiles sont disponibles, comme le mode Eye-Care qui va tout simplement préserver vos yeux en atténuant la lumière bleue et le scintillement.

Pour bien choisir son écran PC gaming

