Soundcore Life Q30 : ce casque avec réduction de bruit chute à moins de 70 €

Le casque Soundcore Life Q30 d'Anker est une très bonne alternative aux autres modèles à réduction de bruit active beaucoup plus chers qui existent sur le marché. En ce moment, Amazon le propose à 69,99 euros au lieu de 89,99 euros.

Le marché des casques dotés de la réduction de bruit active est principalement dominé par des acteurs majeurs comme Bose, Apple ou encore Sony. Mais les modèles que ces marques proposent sont parfois vraiment onéreux. Heureusement, il est aujourd’hui possible de trouver quelques références accessibles, et qui ont bien d’autres arguments à faire valoir. Le casque Bluetooth antibruit Soundcore Life Q30, qui a récolté la bonne note de 8/10 à l’issue de notre test, en est un bon exemple. Et celui-ci est actuellement encore plus intéressant puisque son prix baisse de 20 euros.

Ce qu’il faut retenir du casque Soundcore Life Q30

Un casque à prix doux

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 45 heures

Lancé au prix de 89,99 euros, le casque Bluetooth Soundcore Life Q30 est désormais affiché à 69,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Soundcore Life Q30 d’Anker. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design en plastique, mais confortable

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker est d’abord un modèle circum-aural, un format qui englobe l’ensemble de l’oreille, à la différence de ceux qui se posent simplement sur le pavillon auditif (supra-aural). Pour rappel, ce design permet d’assurer une meilleure isolation passive, une condition indispensable pour obtenir une réduction de bruit active efficace. Si ce casque Soundcore Life Q30 est plutôt volumineux, il reste confortable sur le crâne. Les coussinets qui tapissent les oreillettes ne sont en plus pas rigides, ce qui maximisera le confort sur la durée. Seul bémol dans ce design : l’omniprésence du plastique, qui se ressent jusque dans l’écoute puisqu’il rend le son un peu disgracieux lorsqu’on bouge un peu trop.

Concernant son utilisation, Anker a intégré une puce NFC à ce casque Bluetooth, ce qui facilitera l’appairage. Il vous suffira alors d’approcher le smartphone de l’oreillette droite pour le connecter. Sachez tout de même qu’il sera possible d’utiliser le casque en mode filaire, puisqu’un câble est fourni avec le casque. Sinon, pour contrôler la bête, des touches dédiées au réglage du son seront présentes, et permettront aussi de mettre en pause ou en lecture et de changer de morceau. Si au cours des premières utilisations, vous pourriez avoir du mal à trouver les boutons du premier coup, vous vous y ferez très rapidement au fur et à mesure.

Une réduction de bruit active plus que convaincante

L’un des principaux atouts du Q30 reste tout de même la présence de la réduction de bruit active, une technologie qu’il est plutôt rare de trouver sur des casques aussi peu chers. Le modèle va donc utiliser des micros pour capter et analyser les sons environnants pour restituer ensuite une inversion de phase : concrètement, le casque va proposer un son inverse à celui capté à l’extérieur, ce qui lui permettra tout simplement de l’annuler. Cette réduction de bruit active pourra être réglée sur l’application Soundcore, sur laquelle on pourra trouver trois modes principaux : réduction du bruit, mode transparence (qui permet d’entendre les sons extérieurs de manière très claire, sans ôter le casque de ses oreilles) ou mode normal. Si ce Q30 ne peut naturellement pas assurer la même qualité que celle proposée par Sony ou encore Bose, il se défendra quand même très bien et filtrera efficacement les bruits extérieurs. Trois filtres différents seront d’ailleurs présents pour s’adapter à toutes les situations : transport, intérieur et extérieur.

Concernant la qualité sonore de ce Soundcore Life Q30, qui embarque deux transducteurs de 40 mm de diamètre, on aura droit à un résultat plutôt équilibré et chaleureux, avec toutefois un accent mis sur les médiums. Notez tout de même qu’il ne sera pas compatible avec l’aptX et le LDAC, mais les compatibilités avec les codecs AAC et SBC seront de la partie.

Une autonomie appréciable

Pour finir, le Soundcore Life Q30 promet une belle endurance. Lors de notre test, le casque a pu fonctionner pendant 45 h et 30 minutes consécutives, avec l’annulation de bruit, alors que la marque annonce 40 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active et jusqu’à 60 heures sans, et ce, grâce à la batterie embarquée 420 mAh. Pour la recharge, le Soundcore Life Q30 est fourni avec un câble USB-A vers USB-C, tandis que le casque en lui-même intègre une prise USB-C. Pour une charge complète, comptez un peu moins de 2 heures.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Soundcore Life Q30 d’Anker.

Des casques à prix doux

D’autres modèles existent sur le même segment de prix que le Soundcore Life Q30 d’Anker. Pour les découvrir et faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques audio à moins de 100 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.