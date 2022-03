Cdiscount démolit déjà le prix du récent Xiaomi Redmi Note 11 en 128 Go

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 a été lancé en France il y a quelques jours seulement et il profite d'ores et déjà de bien belles promotions sur des sites du grand nom du e-commerce. C'est aujourd'hui sur Cdiscount que ça se passe, où la version 128 Go du smartphone chinois passe de 249 euros à 189 euros grâce à un code promo.

Si vous recherchez l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros, vous avez sûrement lorgné sur le récent Xiaomi Redmi Note 11. Comme d’habitude avec la gamme abordable de la marque chinoise, le rapport qualité-prix est excellent pour ce nouveau téléphone. Et si vous ne vouliez pas être restreint avec 64 Go de stockage, vous serez ravis d’apprendre que le modèle 128 Go coûte aujourd’hui moins cher que l’autre version grâce à cette offre.

Le Xiaomi Redmi Note 11, c’est quoi ?

Un smartphone avec écran OLED de 6,43 pouces à 90 Hz

Des performances honorables assurées par le Snapdragon 680

L’excellente autonomie (2 jours) avec de la charge rapide jusqu’à 33W

Au lieu d’un prix de vente conseillé à 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 avec 128 Go de mémoire interne est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 189 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo XIAOMICINQ

Quelques similitudes avec le Note 11S

Les Xiaomi Redmi Note 11 et Xiaomi Redmi Note 11S se ressemblent beaucoup. Les deux smartphones proposent par exemple le même design et le même gabarit, avec des dimensions de 159,87 x 73,87 x 8,09 mm pour 179 grammes, où d’ailleurs le port jack 3,5 mm — bien que c’est cool qu’il soit présent — est tellement mal disposé, sur la tranche haute du téléphone. L’écran est de 6,43 pouces dans les deux cas et il a la particularité d’être AMOLED et d’afficher une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement à 90 Hz. Le capteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage n’est en revanche pas sous la dalle, mais sur le bouton d’alimentation de la tranche droite du smartphone.

L’un comme l’autre, intègre un accumulateur de 5 000 mAh, ce qui en fait sur le papier une batterie assez généreuse, normalement largement suffisante pour tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Le chargeur de 33 W est inclus et permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. Il faut d’ailleurs savoir que les deux téléphones proposent l’interface MIUI 13 basée sur Android 11, mais pas encore Android 12. On note également la présence d’une puce NFC ainsi que d’une certification IP53 pour résister un minimum aux éclaboussures et à la poussière.

Quelques différences au niveau de la photo et des performances

La première différence intervient au niveau de l’appareil photo. Si le bloc est physiquement identique à celui du Note 11S, la composition de capteurs est différente sur le Note 11. En effet, ce dernier propose un capteur principal de 50 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le deuxième conserve les trois derniers capteurs, mais monte jusqu’à 108 mégapixels pour le capteur principal. Ceci étant dit, la polyvalence est assurée dans les deux cas, notamment avec un mode ultra grand-angle prometteur, mais avec une qualité moindre sur le Note 11 classique. La caméra frontale est quant à elle de 13 mégapixels, ce qui est amplement suffisant pour prendre des selfies corrects à balancer sur vos réseaux sociaux favoris.

La deuxième différence se fait au niveau des performances. Le Redmi Note 11 embarque le Snapdragon 680, avec 4 Go de mémoire vive tandis que le Redmi Note 11S mise sur un Helio G96, avec 6 Go de mémoire vive. La puce de MediaTek est légèrement plus puissante que celle de Qualcomm, mais les deux proposent une expérience utilisateur similairement fluide. On a noté toutefois quelques ralentissements dans l’ouverture des applications, et nous n’avons pas pu installer Fortnite dessus pour analyser ses performances dans les jeux 3D. Toutefois, il s’agit plus d’un bug logiciel que d’une fiche technique non conforme, donc à voir si le nouveau smartphone à moins de 200 euros de Xiaomi sera capable de faire tourner le jeu d’Epic Games par le biais d’une mise à jour.

