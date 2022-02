Le prix du Samsung Galaxy S21 FE est déjà en baisse de 160 euros

S'il était nécessaire de débourser 759 euros à la sortie du Samsung Galaxy S21 FE, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Eh oui, ce récent smartphone profite d'une belle remise pour tomber à moins de 600 euros. Une affaire à ne pas manquer à ce prix là !

Après le succès fulgurant de son Galaxy S20 FE, le constructeur sud-coréen a évidemment renouvelé cette gamme avec le S21 FE, qui est enfin disponible. Sortie avec pas mal de retard, ce modèle a dû mal à se faire une place sur le marché actuel, notamment pour son prix relativement élevé. Forte heureusement, on peut compter sur certains e-commerçants pour abaisser le prix, comme Carrefour qui propose d’économiser 160 euros sur la facture.

Le Samsung Galaxy S21 FE en quelques mots

Un design maîtrisé avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un module photo polyvalent

Avec un tarif assez élevé à son lancement, le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement en promotion à 599 euros chez Carrefour soit 160 euros de remise immédiate.

De belles finitions, malgré un revêtement en plastique

Il est toujours bon de rappeler que la gamme Fan Édition d’un Samsung Galaxy, se rapproche d’une expérience de téléphone haut de gamme à un prix plus contenu et quelques compromis. Ainsi, le S21 FE emprunte en partie le design de ses grands frères, à quelques détails près. Sur ce modèle, le module photo goûte cette fois-ci au plastique. L’impression qui se dégage est peut-être un poil moins premium, mais le design reste une réussite. La prise en main est très agréable, même si le S21 FE intègre un écran de 6,4 pouces légèrement plus grand que le S21.

Pour ceux qui aiment consommer des contenus, le S21 FE se montrera à la hauteur avec sa dalle AMOLED pour afficher des contrastes infinis et d’une définition Full HD+. On retrouve également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour apporter une excellente fluidité à la navigation. L’écran plat profite d’une protection Gorilla Glass Victus parée contre les rayures et les chocs, et on retrouve même une certification IP 68 pour assurer une certaine résistance contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

Une configuration différente du S21, mais tout aussi efficace

Pour cette version FE, la firme sud-coréenne fait appel à Qualcomm et intègre un Snapdragon 888. Avec une telle configuration, le smartphone répond à tous les usages classiques (navigation internet, petits jeux, contenus vidéo). Vous n’aurez aucun problème de fluidité et de puissance. Lorsque vous lancerez des jeux 3D, il sera tout de même préférable de baisser le nombre de FPS à 30 pour garantir une expérience fluide. Avec ce passage vers Qualcomm, l’autonomie est mieux gérée. La batterie est de 4 500 mAh et permet de tenir une journée avec le smartphone. La charge rapide est d’ailleurs plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W mais reste en deçà de ce que propose la concurrence. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé.

Côté la photo, on retrouve un module composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. Dans l’ensemble, le S21 FE offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats ne sont pas décevants sur le capteur principal.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

