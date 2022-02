Cet écran gamer Dell (27″, QHD, 165 Hz) est 230 euros moins cher que d’habitude

Le moniteur gaming Dell S2721DGFA profite actuellement d'une promotion doublée d'un code promo, ce qui le rend encore plus intéressant au vu de sa fiche technique pointue. Cet écran passe ainsi de 531 euros à 299 euros sur le site de Dell.

Si vous attendiez de bénéficier d’un bon prix pour changer votre équipement gaming, votre patience pourrait bien être récompensée. Dell a en effet choisi d’appliquer une promotion ainsi qu’un code promo sur son modèle S2721DGFA, qui ne se démarque pas seulement par son prix avantageux : sa fiche technique comporte aussi certaines des caractéristiques les plus recherchées par les joueuses et les joueurs. Et tout ça, avec une référence qui chute sous les 300 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’écran Dell S2721DGFA

Une dalle QHD de 27 pouces

Un écran 165 Hz + 1 ms

Avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro

Initialement affiché à 531 euros, ou à 449,99 euros chez la plupart des e-commerçants, l’écran PC gamer Dell S2721DGFA est désormais disponible à 299,99 euros sur le site officiel de Dell grâce à une promotion et au code promo FRS2721DGFAJAN.

Un large écran réglable pour s’adapter à tous

Les concepteurs d’écrans destinés au gaming l’ont bien compris : plus les bordures sont fines, mieux c’est. Dell a bien obéi à cette exigence puisque son modèle S2721DGFA affiche des bordures qui se font très vite oublier, ce qui permet aux joueuses et joueurs de s’immerger encore plus facilement dans leurs sessions. Et ces derniers ne risqueront pas de louper un seul détail grâce à sa grande dalle de 27 pouces, qui affiche une définition QHD de 2560 x 1440 pixels. De quoi profiter d’une très bonne qualité d’image, avec des couleurs vives, et d’une immersion efficace au quotidien, renforcée par cette diagonale à la taille idéale. L’écran est en plus certifié VESA DisplayHDR 400, ce qui apporte concrètement un niveau de détails décuplé et une netteté encore meilleure. Bons points également : l’écran est non seulement garanti sans scintillement pour pouvoir profiter d’un meilleur confort visuel sur la durée, mais il propose aussi la fonctionnalité ComfortView, qui réduit les émissions de lumière bleue responsables de la fatigue oculaire.

Concernant sa conception, ce moniteur est soutenu par un socle robuste, mais tout en finesse, qui permet de régler la hauteur et l’inclinaison de l’écran en un clin d’œil. À noter également que le pied ne sera pas du tout encombrant, ce qui vous permettra de poser vos autres équipements à côté sans problème. Par ailleurs, cet écran assure aussi une meilleure dispersion de la chaleur grâce à son dos bien conçu.

Un modèle réactif pour les gamers exigeants

Le Dell S2721DGFA dispose également d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assurera un affichage plus que fluide lors de vos combos. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment. Et pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie, vous pourrez compter sur ces technologies indispensables que sont AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync.

Enfin, côté connectique, celle-ci sera plutôt fournie puisqu’on aura droit à deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une sortie audio, un port pour casque audio, un port UBS 3.0 montant ainsi que quatre ports USB 3.0 descendants. Notez qu’un câble HDMI, un câble DisplayPort et un câble USB seront aussi inclus avec l’écran.

