Le OnePlus 8T est en cours de déstockage via une vente flash sur le site officiel

Pour faire une bonne affaire lors de l'achat d'un nouveau smartphone, il ne faut pas forcément regarder les références les plus récentes du marché. Le OnePlus 8T sorti il y a plus d'un an est encore d'actualité, surtout maintenant qu'il est disponible au prix sacrifié de seulement 399 euros au lieu de 599 euros sur le site officiel de la marque.

Il n’y a pas eu de OnePlus 9T, une information confirmée par la marque chinoise en fin d’année 2021. De ce fait, le OnePlus 8T sorti en 2020 est encore à ce jour le dernier représentant de la série T, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est plus aussi intéressant qu’avant, surtout quand on le compare à la concurrence actuelle sur le même segment tarifaire, soit moins de 400 euros grâce à cette remise immédiate de -33 %.

Les points clés du OnePlus 8T

L’écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

La bonne autonomie et la charge rapide 65 W

Au lieu de 599 euros à son lancement, le OnePlus 8T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 349 euros sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 8T. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une fiche technique encore d’actualité

Le OnePlus 8T possède une fiche technique à faire jalouser les récentes références milieu de gamme au même prix aujourd’hui, à commencer par son écran AMOLED en Full HD+ qui ne se contente pas d’un taux de rafraichissement à 90 Hz, mais jusqu’à 120 Hz. De plus, cette dalle de 6,55 pouces est même compatible avec le HDR10 pour des couleurs encore plus pétantes.

Même constat au niveau de la photo, le 8T propose quatre capteurs de 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels pour une belle polyvalence. La qualité des clichés est très appréciable et on apprécie surtout la cohérence colorimétrique entre les différentes caméras du 8T ainsi que la possibilité de filmer jusqu’en 4k@60 fps et en mode nuit et portrait. En revanche, la caméra avant de 16 mégapixels est un peu décevante, avec bien souvent une peau trop lissée et un ciel cramé.

La puissance du Snapdragon 865

Côté autonomie, le OnePLus 8T propose une batterie de 4 500 mAh capable d’endurer plus d’une journée d’utilisation, sans oublier la charge rapide de 65 W faisant passer les pourcentages de 0 à 100 % en seulement 30 minutes. En ce qui concerne les performances, l’ancien flagship killer de OnePlus s’équipe du SoC Snapdragon 865, aka la meilleure puce de l’année 2020. Encore aujourd’hui, elle offre suffisamment de puissance pour profiter d’une expérience utilisateur fluide et de faire tourner des jeux 3D dans une très bonne qualité graphique. Android 12 devrait d’ailleurs bientôt arriver par le biais d’une mise à jour sur le téléphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 8T.

