En promotion, ce routeur compatible Wi-Fi 6 chute à moins de 40 euros

S’il y a bien quelque chose d’agaçant, c’est quand notre connexion internet est bridée… Pour remédier à cela, rien de mieux que d’opter pour un routeur Wi-Fi 6 pour obtenir une connexion plus fiable. Et ça tombe bien puisque celui proposé par Honor est à 39,99 euros contre 62,99 euros habituellement.

Pour booster la couverture et les débits de votre connexion domestique, un routeur compatible Wi-Fi 6 est la solution idéale. De plus en plus démocratisé, il devient plus simple d’obtenir un routeur performant compatible à bon prix. C’est le cas du routeur Honor 3, qui est aujourd’hui proposé à un excellent rapport qualité-prix grâce à cette réduction.

Qu’est ce que ce routeur offre ?

Une couverture Wi-Fi étendue grâce à la présence de 4 antennes externes

Wi-Fi 6+ bibande jusqu’à 3 000 Mb/s

Supporte plusieurs appareils

Au lieu de 62,99 euros, le routeur Honor 3 compatible Wi-Fi 6 est actuellement en promotion à 39,99 euros grâce à un coupon de réduction sur Amazon. Pour obtenir ce prix, il suffit de cocher la case qui permet d’économiser 23 euros sur la facture.

Retrouvez le routeur Honor 3 à 39,99 € sur Amazon

Un routeur qui améliore la qualité de votre réseau

Avec ces 4 antennes repliables, ce routeur ressemble à beaucoup de ses concurrents, mais la marque Honor mise sur la sobriété. Vêtu d’un coloris blanc, l’appareil présente une allure assez élégante et discrète pour pouvoir se dissimuler dans le décor. Mais ce qui séduit surtout sur ce routeur, c’est bien ses performances. En effet, propulsé par un processeur double cœur 1,2 GHz, le Honor 3 est capable de délivrer toute la bande passante bibande théorique du Wi-Fi 6, à savoir jusqu’à 3 000 Mb/s en fréquence 2,4 GHz et jusqu’à 2 402 Mb/s avec 5 GHz. Autant dire qu’avec un appareil compatible, la connexion n’en sera que meilleure et l’architecture de cette nouvelle norme permet de réduire au maximum le temps de latence de réseau.

Moins de latence et plus de rapidité

Étant compatible avec la technologie Wi-Fi 6 (802. 11ax), le Honor 3 fournit donc une connexion Wi-Fi performante et stable, et devrait être suffisant pour la grande majorité des usages. Vous allez pouvoir profiter de meilleures vitesses de jeu et d’un chargement vidéo instantané jusqu’en 4K. D’après la marque, vous gagner jusqu’à 60% en rapidité de téléchargement. Avec cela, vous pourrez brancher des périphériques tels que des PC, des consoles de jeu, pour des connexions câblées rapides et fiables. Et si dans certaines pièces vous avez des problèmes de connexion, le routeur d’Honor apporte une meilleure couverture Wi-Fi.

Pour finir, il est possible de configurer votre routeur en quelques minutes via l’application Honor SmartHome. Vous allez pouvoir gérer les paramètres du réseau, notamment le contrôle parental et les préférences de partage de contenu multimédia. Le routeur WiFi Honor permet de connecter jusqu’à 128 appareils sur deux bandes de fréquences en même temps.

