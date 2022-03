Realme Pad : la tablette abordable l’est encore plus avec ce code promo

Un design proche de l’iPad

La marque chinoise s’inspire évidemment des meilleurs sur le marché, on ne peut donc pas reprocher ce design tout en rondeur et très élégant instauré par la Pomme sur sa gamme Pro. Les bordures sont ici assez fines autour de l’écran LCD de 10,4 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 000 x 1 200 pixels, dans le but de favoriser l’immersion. Cependant, il faudra faire abstraction d’un taux de rafraichissement au-dessus des 60 Hz classiques sur cette gamme de prix. Petit détail qui a son importance : la Realme Pad se vante d’être plus fine qu’un iPad avec seulement 6,9 mm d’épaisseur, donc plus agréable à utiliser et plus facile à transporter.