Seulement 138 €, c’est le super prix du jour pour la tablette Realme Pad

Si vous recherchez une tablette suffisamment puissante pour un usage basique sans avoir à casser la tirelire, la Realme Pad est faite pour vous. Sa fiche technique est tout à fait honorable pour le prix auquel elle est proposée aujourd'hui : 138 euros au lieu de 239 euros.

La Realme Pad est la première tablette tactile de la marque. Elle a la particularité d’offrir des caractéristiques suffisantes pour bénéficier d’une expérience utilisateur agréable au quotidien tout en étant vendu à un bon prix. Et, aujourd’hui, elle devient encore plus intéressante grâce à une réduction de 100 euros.

La Realme Pad en quelques mots

Un grand écran 10,1 pouces avec de fines bordures

Des performances solides grâce à la puce G80

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Autonomie de 2 à 3 jours selon l’utilisation

Au lieu de 239 euros habituellement, la Realme Pad avec 32 Go de stockage (extensible via microSD) est aujourd’hui disponible en promotion à 138 euros sur Cdiscount, en utilisant le code promo AFFAIRE10 avant de procéder au paiement de la commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Realme Pad. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette performante pour le prix

La Realme Pad n’est définitivement pas la plus puissante des tablettes du moment, mais force est de constater que son rapport performances-prix est très intéressant aujourd’hui. Dans le but de profiter d’une expérience utilisateur fluide dans toutes les conditions, elle embarque la puce Helio G80 de MediaTek avec 3 Go de mémoire vive. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux gourmands en 3D, mais en 2D et l’interface promet d’être réactive, même avec plusieurs applications en fond. La tablette est compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, d’une part pour se connecter à Internet et d’autre part pour connecter des appareils en mode sans fil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.