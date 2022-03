RTX 3070, i7, 16 Go de RAM… le puissant PC portable de MSI est 600 € moins cher

Le MSI Katana GF66 est un PC portable de 15 pouces, totalement pensé pour la performance et tout particulièrement pour le gaming. Proposé ici dans sa version 11UG-090XFR, il profite d'une énorme réduction sur Cdiscount, passant ainsi de 1 799 euros à 1 199 euros.

Jouer aux jeux vidéo les plus récents nécessite de posséder une machine puissante, capable de faire tourner les titres les plus gourmands. Longtemps décriés pour cette utilisation, où le PC de bureau reste roi, les PC portables ont cependant su se faire une place sur le secteur du gaming. MSI, constructeur renommé pour les accessoires destinés aux joueurs, est également très connu pour ses ordinateurs portables pour gamer. MSI propose ainsi le modèle Katana GF66 11UG-090XFR, qui bénéficie des meilleurs composants du moment, à savoir un GPU puissant, un processeur haut de gamme ainsi qu’un bel écran parfait pour le jeu. Cdiscount le brade en ce moment (dans sa version sans OS) en lui appliquant pas moins de 600 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir du MSI Katana GF66 11UG-090XFR

Écran Full HD de 15,6 pouces en 144 Hz

Carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3070

Processeur Intel i7 11e génération

Si vous voulez vous offrir une nouvelle machine polyvalente permettant de jouer partout, le MSI Katana GF66 répondra à vos attentes. D’ordinaire vendu au prix public de 1799 euros, le modèle GF66 11UG-090XFR voit actuellement son prix tomber à 1199,99 euros sur Cdiscount.

Il convient de noter que le PC est vendu sans OS préinstallé : il faudra donc vous procurer une licence Windows (ou autre) par vous-même pour pouvoir l’utiliser.

Un PC pensé pour les gamers

Le Katana GF66 dispose d’un châssis en plastique mat au format (2,5 cm d’épaisseur) et au poids (2,1 kg) relativement contenu. Le laptop reste ainsi facilement transportable pour s’organiser des parties un peu partout. En outre, MSI est resté sage sur le design, qui s’avère sobre pour un PC gaming. La connectique s’avère généreuse : le châssis intègre un port USB-C, deux ports USB 3, un USB 2, une entrée HMDI, une prise Ethernet et bien sûr une prise casque. Les joueurs pourront donc connecter nombre d’accessoires indispensables pour le jeu, tels que souris, casque et autres. Niveau connectivité, le GF66 profite du Wi-Fi 6 pour plus de rapidité, ainsi que du Bluetooth 5.2.

Qu’en est-il de son écran ? Le modèle élaboré par MSI embarque une dalle de 15,6 pouces IPS Full HD, dont la fréquence est de 144 Hz : de quoi profiter au maximum de la fluidité des 60 FPS d’un jeu. Son clavier, s’il ne profite pas du RGB, est tout de même rétroéclairé en rouge, et dispose d’un pavé numérique indépendant. Le trackpad, quant à lui, est légèrement déporté sur la gauche et s’avère précis, même s’il aurait pu être plus grand.

De la puissance à revendre

De la puissance, le MSI Katana GF66 1UG-090XFR en a ! MSI a intégré un processeur Intel Core i7 (11ème génération) 11800H, cadencé à 2,3 GHz (4,6 en boost). Ce dernier est épaulé par pas moins de 16 Go de RAM, en DDR4 3200 MHz qui plus est, ce qui donne bien évidemment plus de rapidité en lecture et en écriture. Côté disque dur, le SSD de 512 Go offre suffisamment de place pour installer vos différents jeux et logiciels, mais aussi pour profiter de temps de chargement bien plus courts.

Mais la plus grande force du MSI Katana GF66 réside sans aucun doute dans l’intégration d’un GPU Nvidia de dernière génération, la GeForce RTX 3070. Cette dernière sera capable de faire tourner aisément les derniers jeux en date, en Full HD et 60 FPS, et permettra en outre de profiter du fameux ray tracing, pour des sessions de jeu plus réalistes que jamais.

Pour refroidir tout cela (la dispersion de la chaleur étant souvent la faiblesse principale des PC portables gamer), MSI a installé deux ventilateurs ainsi que la technologie de refroidissement Cooler Boost 5. Plusieurs logiciels MSI pré-installés permettent en outre de monitorer et gérer les paramètres du PC.

Comment bien choisir son PC pour le gaming ?

Si vous souhaitez comparer ce qui existe sur le marché avant de vous lancer, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer.

