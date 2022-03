La Kobo Clara HD devient moins chère que la liseuse d’Amazon grâce à 21 % de réduction

Si vous n'en avez pas encore, c'est sans doute le moment de craquer pour une liseuse avec cette Kobo Clara HD qui passe à 109,99 euros chez plusieurs e-commerçants. Grâce à cette offre, elle devient plus abordable que la Paperwhite d’Amazon.

Pour alléger ses bibliothèques ou pour se distraire lors des trajets dans les transports en commun, les liseuses sont des accessoires de choix. Si pour avoir un bon confort de lecture il faut y mettre le prix, certaines promotions permettent de les rendre très abordables. Aujourd’hui, la Kobo Clara HD perd 30 euros de son prix, et devient plus abordable que la solution d’Amazon.

Les avantages de la Koba Clara HD

Le format compact et léger

Un écran de 6 pouces haute résolution

Le rétroéclairage ComfortLight Pro

Une autonomie très confortable

Habituellement au prix de 139,99 euros, la liseuse Clara HD avec 8 Go se négocie actuellement à un meilleur prix. Elle est désormais disponible au prix de 109,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit 30 euros d’économie sur la facture. On la retrouve au même prix chez Boulanger, la Fnac et Darty.

Tout le confort d’une liseuse avec quelques avantages

La Clara HD de Kobo s’oppose à la PaperWhite d’Amazon. Ces deux liseuses ont de nombreux points communs, mais il existe des différences minimes qui peuvent avoir leur importance. Pour se démarquer de la liseuse phare d’Amazon, Kobo tente de faire aussi bien. La Clara HD offre une prise en main plus agréable, car son poids est inférieur à celle de la PaperWhite (166 grammes contre 205 grammes). Un léger avantage pour la liseuse de Kobo qui est facilement transportable pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple.

Autrefois loger à la même enseigne côté écran, la nouvelle PaperWhite s’agrandit est propose un écran plus grand. Malgré tout, la Clara HD proposait déjà des bordures affinées et reste agréable avec son écran HD de 6 pouces pour une résolution de 300 ppp. Cela veut dire que vous ne distinguerez absolument pas les pixels de l’écran e-ink pendant la lecture, donnant ainsi l’impression de lire comme sur du papier. Son écran rétroéclairé s’ajuste également automatiquement à l’ambiance lumineuse, ce que Kobo appelle « ComfortLight », assez pratique lorsqu’on veut en profiter dans son lit. De sa teinte bleutée en journée, le rétroéclairage virera au jaune le soir venu pour moins gêner les yeux et faciliter l’endormissement.

Aussi endurante, pour lire vos nombreux e-books

Cette liseuse offre par ailleurs une capacité de stockage de 8 Go, ce qui laisse suffisamment de place pour enregistrer environ 6 000 ebooks, selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Rappelons d’ailleurs que contrairement aux Kindle, les Kobo prennent en charge les standards epub et epub3 qui sont très populaires, vous pourrez aussi stocker des livres libres de droit.

Kobo n’a pas négligé l’autonomie et assure sur sa liseuse plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La durée de l’autonomie dépendra de votre usage personnel, mais une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. Sachez qu’en revanche la Clara HD n’est pas la liseuse faite pour une lecture dans le bain, car elle n’est pas résistante à l’eau, contrairement aux modèles Kobo Libra H2O et Kobo Forma.

