Acer Nitro : cet écran de 27″ (240 Hz et 0,1 ms) est à prix réduit sur Amazon

L’écran Acer Nitro est spécialement conçu pour répondre aux besoins des joueurs exigeants. Il possède une fiche technique musclée, et voit aujourd’hui son prix tomber à 294,99 euros au lieu de 354,99 euros.

Nitro est la branche d’Acer spécialisée dans le gaming. L’écran proposé dans ce bon plan dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz et un de temps de réponse de seulement 0,1 ms. Plus d’excuse pour louper sa cible ! Ce moniteur a tous les bons arguments pour satisfaire les joueurs et joueuses les plus assidus. Aujourd’hui vous n’aurez pas besoin de payer le prix fort, car il profite de plus de 15 % de remise sur son prix d’origine.

Les points clés de l’écran PC Acer Nitro

Une dalle IPS de 27″ en définition FHD

Le combo parfait : 240 Hz + 0,1 ms

La compatibilité avec Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 354,99 euros, l’écran gaming Acer Nitro (VG272Xbmiipx) est proposé à présent à 294,99 euros sur le site d’Amazon, soit 60 euros de remise immédiate.

Un écran ultra-réactif, idéal pour les pro gamers

Avec le Nitro VG272Xbmiipx, le constructeur Acer propose un moniteur ultra-réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés pour ne manquer aucune action décisive pour votre victoire. Il se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus.

Cet écran impressionne par sa fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 240 Hz, mais également son temps de réponse de seulement 0,5 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync pour vous permettre de vivre des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Les déchirures d’écrans ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

Un simple écran FHD, mais de bonne qualité

Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle IPS de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Ce n’est pas la meilleure résolution, mais l’écran offre une bonne qualité d’image des couleurs riches et bien détaillées ainsi qu’avec un grand angle de vision jusqu’à 178° .Cet écran est même équipé d’un mode Bluelight Shield qui réduira la lumière bleue au quotidien pour préserver vos yeux même après plusieurs heures face à l’écran.

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes misant sur un look à la fois sobre et robuste. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. Quant à sa connectique, elle dispose de l’essentiel à savoir deux ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.2 et un port jack 3,5 mm pour y brancher des enceintes, par exemple.

