En ce moment, le Google Chromecast avec Google TV est à prix réduit

Si vous ne disposez pas d’une TV connectée, ou si votre box actuelle ne vous satisfait plus, c’est l’occasion parfaite de s’offrir une passerelle multimédia : le Google Chromecast avec Google TV est à 59,99 euros contre 69,99 euros.

Contrairement aux précédents modèles, le Google Chromecast avec Google TV ne se limite pas à la diffusion de contenus depuis son smartphone. Avec Google TV, la firme de Mountain View rentre dans le monde des box TV et il faut dire que c’est réussi. Notée 9/10 dans nos colonnes, ce Chromecast s’est montré très convaincant surtout qu’aujourd’hui il perd près de 15 % de son prix initial.

Le Chromecast avec Google TV, c’est quoi ?

Un nouveau design minimaliste avec la télécommande

Une compatibilité 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Une expérience utilisateur fluide et intuitive grâce à Google TV

Sortie au prix de 69,99 euros, le Chromecast avec Google TV est actuellement disponible à 59,99 euros à la Fnac, mais aussi Boulanger, Rue du Commerce et Electro Depot.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Chromecast avec Google TV. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Une quatrième génération plus complète

Le dernier des Chromecast de Google s’accorde un nouveau look plus épuré et pratique. On retrouve un format galet plat avec un petit câble HDMI qui dépasse et un port USB-C pour l’alimenter. Ainsi, ce changement permet au Chromecast de se connecter tout simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone, ou tablette pour y accéder.

Une fois brancher, l’installation est simple et rapide. Elle peut se faire directement sur le téléviseur avec la télécommande, ou de façon beaucoup plus pratique sur un smartphone depuis l’application Google Home et de scanner le code QR affiché. Au cours de l’installation, vous pourrez prétélécharger des services de SVoD tels que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV et bien d’autres. Le Chromecast, qui possède 8 Go d’espace de stockage, a récemment reçu une mise à jour qui permet entre autres de gagner de précieux octets.

Une expérience utilisateur assurée par l’OS de Google

Une fois allumée, on retrouve donc une expérience Google TV pure, qui met en avant les contenus plutôt que les plateformes. L’OS, nommé Google TV, est basé sur Android TV que l’on apprécie pour sa fluidité et sa facilité. Comme la plupart des boîtiers multimédias, l’utilisateur a donc directement accès à tous les contenus sur une seule et même interface, ainsi qu’à de nombreuses recommandations.

Pour manipuler son interface, le Chromecast est désormais doté d’une télécommande, même s’il est toujours possible d’utiliser son smartphone. Avec sa forme arrondie, la télécommande Google TV est très agréable en main et pratique. Autre point, le Chromecast est capable d’afficher des contenus en 4K à 60 images par seconde, avec du HDR10+ et du Dolby Vision. Il est même compatible Dolby Atmos et DTS:X pour le son. Bonne nouvelle pour les gamers, le service de cloud gaming Stadia est maintenant disponible sur Google TV. Enfin, Google Assistant est aussi de la partie pour naviguer à la force de la voix.

Pour tout savoir sur ce modèle de Chromecast, vous pouvez consulter notre test du Chromecast avec Google TV.

Retrouvez les meilleures box TV ou clé

Afin de découvrir la concurrence du Google Chromecast dans le domaine et trouver le modèle qui correspond le plus à votre téléviseur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.