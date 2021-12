Chromecast avec Google TV : un gros souci de stockage corrigé avec la dernière mise à jour

Vous allez désormais pouvoir désinstaller plus facilement vos applications sur le Google Chromecast avec Google TV. Celui-ci gagne au passage quelques Mo d'espace libre.

Un peu plus d’un an après sa sortie et son test –nous lui avons accordé 9/10– le Google Chromecast avec Google TV voit l’un de ses principaux soucis en partie réglé. L’appareil ne possède en effet que 8 Go d’espace de stockage et il ne vous laisse en plus accéder qu’à la moitié de celui-ci. C’est un peu chiche et on peut vite se retrouver à l’étroit lorsqu’on saute d’un service de SVoD à l’autre.

Heureusement, le dernier patch du Google Chromecast va permettre de mieux gérer ces précieux mégaoctets.

Désinstallation facilitée

Dans sa dernière mise à jour, le Chromecast voit apparaître une nouvelle option pour désinstaller les applications nous apprend Android Police. Auparavant, il fallait se rendre sur la page de chaque app individuellement pour pouvoir les désinstaller. De quoi moins se prendre la tête quand on veut gagner de l’espace en désinstallant Salto ou Netflix par exemple.

Mieux encore. Le Chromecast semble gérer plus efficacement son espace. Sans rien faire, certains utilisateurs ont ainsi gagné quelques centaines de Mo. Le rédacteur d’Android Police est par exemple passé de 700 Mo à 1,1 Go d’espace libre après avoir installé la mise à jour et redémarré son Chromecast. Pas mal !

Avant la mise à jour du Google Chromecast avec Google TV. // Source : Android Police Après la mise à jour du Google Chromecast avec Google TV. // Source : Android Police

En plus de ces précieux ajouts en matière de stockage, le Chromecast avec Google TV voit certains des bugs qui le touchait corrigés, comme sa lecture HDR qui connaissait quelques soucis.

