Ce TV 4K QLED de 55 pouces (100 Hz avec HDMI 2.1) est à seulement 517 €

Réputé pour ses téléviseurs abordables, TCL ne lésine pas pour autant sur la fiche technique. Le modèle C728 ne manque pas de qualité et se négocie aujourd’hui à seulement 517 euros, au lieu de 899 euros à son lancement.

Quand on parle de téléviseurs QLED, Samsung revient souvent en premier. Néanmoins, d’autres constructeurs arrivent à faire tout aussi mieux, avec des prix parfois plus accessibles. C’est le cas de TCL, qui propose des téléviseurs compatibles avec les meilleures normes vidéos, profitant même d’une connectique HDMI 2.1 (idéale pour les consoles next-gen). Si chez la concurrence ce genre de fonctionnalités ont tendance à faire flamber la facture, ce n’est pas la philosophie de TCL, qui mise sur l’accessibilité de ses produits. Il est d’autant plus étonnant de pouvoir profiter d’une telle fiche technique sans payer le prix fort, surtout quand l’un de ses modèles profite de plus de 40 % de réduction.

La dalle QLED de 55″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG

La connectique HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X

Son excellent rapport qualité-prix

Initialement proposé à 899 euros, le téléviseur TCL QLED 55C728 de 55 pouces est à présent à 617 euros, mais grâce à une ODR il ne coûte plus que 517 euros sur le site Ubaldi. Cela revient à faire plus de 380 euros d’économie sur la facture. Sachez tout de même que s’il est possible de commander le téléviseur il est en stock dans 5 jours. Autrement vous pouvez retrouver le modèle 55C729 à 649 euros après ODR chez Boulanger.

Un téléviseur de qualité à prix très réduit

TCL a de nombreux arguments à faire valoir, et se défend bien face à la concurrence assez rude sur le marché. Si ces téléviseurs sont plus abordables, le constructeur fait finalement peu de concessions et propose souvent des téléviseurs à la hauteur des attentes actuelles. Ici, le modèle C728 fait preuve d’élégance face au géant Samsung avec une conception élégante et sobre. La dalle de 55 pouces est très immersive grâce à ses bordures fines et dont la qualité d’affichage est au rendez-vous. La présence de la technologie QLED permet de faire mieux que le LCD avec des images plus réalistes et un large panel de couleurs.

Le téléviseur fournit une belle finesse d’image, notamment grâce à sa compatibilité 4K UHD Pro (3 840 x 2 160 pixels). Il a également le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, le son est assuré par une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Le moins cher pour profiter de sa console next-gen dans les meilleures conditions

Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, le TV 55C728 est un excellent choix. Il est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce à ses ports HDMI 2.1. On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possible. TCL ne s’arrête pas là, et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz.

Enfin, ce modèle tourne sous Android TV, une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Plutôt OLED que QLED ?

