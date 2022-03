Ce TV 4K LG compatible HDMI 2.1 coûte actuellement 350 euros de moins

Concurrente du QLED, la technologie NanoCell de LG est le bon rapport qualité-prix de la marque. Sa référence 55NANO926 bénéficie d'ailleurs d'une belle réduction puisqu'elle est affichée à 849 euros contre 1 199 euros.

LG est réputé pour ses téléviseurs OLED, mais la marque coréenne pense tout de même à une alternative moins chère avec sa technologie NanoCell, très similaire à celle du QLED de Samsung. Cette gamme de téléviseurs propose un meilleur rapport qualité-prix, sans négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 55NANO926 qui propose une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo, y compris le HDMI 2.1 tant convoité par les joueurs. Et la bonne nouvelle, c’est que ce téléviseur LG profite de près de 30 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir de ce TV

Sa dalle de qualité (4K UHD)

Compatible 4K, HDR 10, Dolby Vision/Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Initialement au prix de 1 199 euros, le TV LG NanoCell 55NANO926 de 55 pouces tombe à 849 euros sur le site Boulanger. Cela revient à faire près de 30 % d’économie sur la facture.

Le savoir-faire de LG

Le modèle série 55NANO926 de LG mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Son support en arc de cercle est plus massif, de même que l’arrière, mais cela ne gâche pas la vue de face pour autant. Comme dit précédemment, cet écran embarque la technologie NanoCell, qui se rapproche au QLED de Samsung. L’écran de 55 pouces profite donc de cette technologie qui repose sur un filtre basé sur des boîtes quantiques, appliqué sur une dalle LCD. Certes, elle n’est pas au niveau de l’OLED, mais affiche des couleurs plus riches et des noirs plus intenses que les modèles LCD.

Sa dalle de 55 pouces offre une excellente définition grâce à sa compatibilité UHD (3 840 x 2 160 pixels). Le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4, et même s’il est légèrement moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur permet d’obtenir un rendu très détaillé et de bons ajustements au niveau des images et du son. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, notamment avec la présence du mode Filmmaker. Il va tout simplement permettre de restituer la qualité de l’image telle qu’elle est présentée au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Un TV qui saura combler les gamers

Pour ne rien gâcher, sachez que ce TV LG embarque deux ports HDMI 2.1 qui assureront une compatibilité parfaite avec les PS5 et Xbox Series X. Le TV 55NANO926 affichera sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ainsi que l’eARC pour un retour audio haute définition sur un système son externe. Pour couronner le tout, l’écran du TV Samsung est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Enfin, ce téléviseur tourne sous la dernière version du système d’exploitation de LG : webOS 6.0. La navigation sur l’interface est très accessible et fluide, et l’on retrouve les applications qu’on apprécie tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. Ce modèle est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2. Petit plus, la télécommande Magic Remote munie d’un pointeur à la manière d’une souris permet une navigation plus ergonomique et plus rapide dans les menus de l’interface.

Si vous préférez un TV OLED

La technologie NanoCell permet d’offrir une meilleure qualité d’image, mais si vous souhaitez avoir le top du top, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2022.

