Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE n’a jamais été aussi intéressant que dans ce pack

Carrefour propose la meilleure offre concernant le Samsung Galaxy S21 FE. Sorti au prix de 769 euros, aujourd’hui ce smartphone est proposé à 598 euros avec en prime, la Galaxy Watch 4.

Le Galaxy S21 FE à la lourde tâche de succéder à l’excellent S20 FE, et il faut avouer que depuis sa sortie, ce nouveau modèle peine à trouver sa place sur le marché. La principale cause : son prix. Il s’affiche à un tarif assez élevé comparé à la concurrence, mais le temps fait bien les choses… Aujourd’hui il devient plus accessible en étant proposé dans un pack avec la Galaxy Watch 4 pour moins de 600 euros.

Les points forts du Galaxy S21 FE

Un design maîtrisé avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un appareil photo polyvalent

Bonus : la Galaxy Watch 4 offerte

Si son prix de lancement à 769 euros a pu en refroidir certains d’entre vous, aujourd’hui le Samsung Galaxy S21 FE devient plus abordable dans un pack proposé sur le site Carrefour. Le téléphone est dans un pack avec la Galaxy Watch 4 (40mm), le tout pour seulement 598 euros. Vous économisez 430 euros, car séparément les deux produits vous coûteraient 1 028 euros.

Un smartphone qui se veut premium, mais à prix plus contenu

Fidèle à la gamme Fan Édition de Samsung, le S21 FE emprunte en partie le design de ses grands frères avec quelques concessions. Le smartphone abandonne l’aluminium pour laisser place à du plastique. Un poil moins premium, le design reste une réussite. On a droit une belle dalle AMOLED de 6,4 pouces qui affiche des contrastes infinis ainsi qu’une définition Full HD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et l’expérience une fois en main est très agréable.

Une puce Qualcomm : un choix plus judicieux

Pour fonctionner efficacement, le S21 FE est propulsé par le SoC Snapdragon 888, compatible 5G et épaulé par 6 Go de mémoire vive. Toujours parmi les plus puissantes du marché à ce jour, cette configuration permettra de faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans encombre. Avec ce passage vers Qualcomm, l’autonomie est mieux gérée. La batterie est de 4 500 mAh et permet de tenir une journée avec le smartphone. La charge rapide est d’ailleurs plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé.

Enfin côté photo, on retrouve un module composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. Dans l’ensemble, le S21 FE offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats ne sont pas décevants sur le capteur principal.

La Galaxy Watch 4 offerte

Présentée aux côtés de la Galaxy Watch 4 Classic, la Watch 4 troque la lunette rotative pour un système de navigation tactile. Cela lui permet non seulement d’être moins onéreuse, mais surtout d’être plus fine et plus légère. Son petit écran de 1,2 pouce offre une belle qualité d’image avec l’OLED, et une luminosité suffisante pour être lue confortablement en plein soleil. La Galaxy Watch 4 propose une interface bien plus fluide, qui profite d’un large panel d’application grâce à WearOS 3 (exit Tizen, donc). Il est même possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites.

Comme toute montre connectée, la Galaxy Watch 4 est équipée de nombreux capteurs. Vous allez pouvoir relever la tension artérielle et faire des ECG. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Niveau autonomie, elle tiendra plus d’une journée selon votre utilisation. Enfin sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

