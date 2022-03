Sosh revient dans la course aux forfaits pas chers : 50 et 100 Go à partir de 12,99€/mois

Sosh n'a pas attendu de se faire distancer par ses concurrents pour dégainer de nouveaux forfaits sans engagement à prix canon. L'opérateur sans engagement chapeauté par Orange propose aujourd'hui 50 et 100 Go pour respectivement 12,99 et 15,99 euros par mois. Le forfait 40 Go à moins de 10 euros mensuels est toujours accessible.

Avec les nombreuses offres de forfaits mobile sans engagement à prix toujours plus compétitifs, Sosh ne pouvait pas rester indifférent. L’opérateur low cost d’Orange a donc décidé pour ces deux prochaines semaines de mettre en avant deux nouveaux forfaits de 50 et 100 Go à partir de 12,99 euros par mois. À vous maintenant de voir si vous souhaitez payer un peu plus cher que chez la concurrence pour avoir l’assurance d’un réseau mobile de qualité où que vous soyez.

Que proposent ces nouveaux forfaits chez Sosh ?

Les infrastructures d’Orange à petit prix

Appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Avec 50 ou 100 Go de data selon le forfait choisi

Jusqu’au 11 avril 2022,

le forfait de 50 Go est listé à 12,99 euros par mois et pour seulement 3 euros de plus, il y a le forfait de 100 Go pour les mêmes conditions.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de data et si vous voulez surtout payer encore moins cher, le forfait 40 Go à 9,99 euros par mois chez Sosh est disponible jusqu’au 31 mars prochain.

Le réseau Orange à petit prix = meilleur deal

En dehors du prix, la seule vraie différence entre un forfait Sosh et Orange reste l’absence de la 5G. Pas de quoi rendre Sosh hors course, loin de là. L’argument premier est sans constes l’apport du réseau mobile d’Orange qui est sans doute le meilleur en France concernant les communications et la data. L’autre argument concerne les enveloppes de données qui sont cette fois-ci conséquentes : 50 ou 100 Go de données à utiliser partout en France. Tout cela sera bien utile pour la navigation sur vos réseaux sociaux ou sur le web, ou tout simplement pour regarder des vidéos en streaming sur votre mobile.

Si d’aventure la limite venait à être dépassée, le réseau sera simplement limité, mais n’entraînera pas de facturation supplémentaire. Autrement, Sosh propose des recharges de Go payantes allant de 1 à 20 Go grâce à l’application MySosh.

Communiquer partout, même en Europe, et en illimité

Ces forfaits proposent les appels, SMS et MMS en illimité sans restrictions partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. Les données 4G sont même disponibles hors des frontières avec 12 à 15 Go (en fonction du forfait) à utiliser en Europe et DOM pour être un minimum autonome à l’étranger. Cela peut-être notamment très utile pour utiliser son GPS sur place.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

