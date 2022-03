Cet écran PC Samsung de 32 pouces qui fait aussi TV est à seulement 159 €

En ce moment, Cdiscount permet de s'équiper de l'écran Smart Monitor M5 de Samsung à prix réduit. La version 32 pouces s'affiche à 219,99 euros au lieu de 299,99 euros. Toutefois, vous pouvez l'avoir pour encore 60 euros moins grâce à cette offre.

Le Smart Monitor M5 peut paraître banal aux premiers abords. Pourtant, Samsung a conçu ce moniteur pour les personnes qui souhaitent profiter à la fois des services que l’on retrouve sur une Smart TV, tout en pouvant s’en servir dans un cadre bureautique, comme un simple écran PC. C’est justement cette fonctionnalité qui permet au Smart Monitor M5 de se démarquer de ses concurrents. Si cet écran hybride vous intéresse, ça tombe bien puisqu’aujourd’hui il perd 140 euros par rapport à son d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Smart Monitor M5

Un grand écran hybride mi-moniteur, mi-TV connectée

Un accès facile notamment grâce à la télécommande

L’écosystème Tizen avec toutes ses applications

Généralement à 299,99 euros, le Smart Monitor M5 (32″) de Samsung est en promotion à 219,99 euros sur Cdiscount, mais grâce à une ODR — valable jusqu’au 31 mars 2022 — son prix chute à 159,99 euros.

Un écran idéal pour la bureautique…

D’un point de vue esthétique, le Smart Monitor M5 est un écran PC ordinaire. On fait face à un moniteur élégant avec une conception tout en finesse. Avant de le poser sur votre bureau, il faudra vous assurer d’avoir suffisamment de place, car cet écran dispose d’une diagonale de 32 pouces. Avec un tel moniteur, l’immersion est au rendez-vous, surtout que le constructeur a tenu à éliminer au maximum les bordures et propose un écran avec 3 côtés quasi sans bord pour une meilleure immersion.

Sa dalle VA au format 16:09 d’une définition Full HD propose une fréquence de rafraichissement de 60 Hz, et un temps de réponse de 8 ms. Autant dire que cet écran ne répondra pas aux exigences des pro gamers, mais pour du jeu ponctuel il fera l’affaire. Ce moniteur sera surtout adapté pour de la bureautique ou encore regarder ses contenus de manière confortable.

… Qui se transforme en un téléviseur

Jusqu’ici, ce moniteur dispose de caractéristiques assez basiques, mais il tire son épingle du jeu grâce à un aspect hybride. Le Smart Monitor M5 à en effet la particularité d’embarquer le Smart Hub de Samsung jusqu’alors dédié à ses téléviseurs connectés. On retrouve ainsi l’interface multimédia TizenOS, qui permet d’accéder directement à certains services de streaming tels que Netflix, Disney+, My Canal, ou YouTube. Pour retrouver ces contenus, il n’est donc pas nécessaire d’y brancher un PC.

D’ailleurs, comme un vrai téléviseur Samsung, cet écran est fourni avec une télécommande pour pouvoir naviguer facilement dans les menus. La boutique d’applications sera aussi de la partie pour pouvoir installer d’autres applications, même si le catalogue est assez limité. Bien entendu, il n’est pas seulement pensé pour le divertissement, et propose de caster le contenu d’un appareil Apple via AirPlay 2, mais également un terminal Samsung via DeX (avec ou sans câble). Quant à la partie connectique, on retrouve un hub USB 2.0 avec trois ports USB-1, deux ports HDMI 2.0 et un port USB-C. La partie sans fil est aussi bien fournie avec un Wi-Fi 5 ac, le Bluetooth 4.2.

