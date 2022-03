Déjà abordable, le purificateur d’air de Xiaomi est encore moins cher aujourd’hui

Le purificateur d’air de Xiaomi est un dispositif discret qui se charge de filtrer l’air de votre espace intérieur afin de gagner en qualité. Il devient d'ailleurs plus accessible aujourd'hui en passant de 99,99 euros à 80,98 euros chez Electro Dépôt.

La saison du printemps apporte ses avantages et ses inconvénients, notamment pour les personnes allergiques aux pollens. Donc si les éternuements vont redevenir votre quotidien durant toute cette période, un purificateur d’air est une bonne solution pour éliminer toutes les particules présentes dans l’air. Certains nécessitent un gros budget, mais d’autres restent tout de même plus abordables. C’est le cas du Mi Air Purifier 2H de Xiaomi, qui coûte même 20 euros de moins en ce moment, par rapport à son prix initial.

À quoi sert le Xiaomi Mi Air Purifier 2H ?

Il s’agit d’un purificateur d’air

Qui va permettre de filtrer jusqu’à 99,97% des particules fines

Dans une grande surface, le tout sans un bruit

Disponible à 99,99 euros sur le site officiel, le Mi Air Purifier 2H de Xiaomi est actuellement en promotion à 80,98 euros chez Electro Depot.

Un purificateur discret, mais puissant

Esthétiquement, le purificateur d’air de Xiaomi ne fera pas tache dans votre intérieur. Vêtu de blanc dans un format rectangulaire peu imposant, le Mi Air Purifier 2H se fondra parfaitement dans toutes les décorations. Il se fera vite oublier, même lorsqu’il se mettra en route, car l’entreprise chinoise a misé sur un appareil efficace pour purifier l’air, mais surtout silencieux pour que vous puissiez en profiter en toute tranquillité la nuit, par exemple.

Pour en revenir au produit, il s’avère bien utile au quotidien. Et pour cause, comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil qui se charge de purifier l’air de votre intérieur afin qu’elle soit de meilleure qualité. Pour améliorer celle-ci, le Mi Air Purifier 2H embarque un filtre HEPA capable de capturer 99,97 % des particules, et même les plus fines.Grâce à la présence de filtres avec une entrée d’air à 360°, le Mi Air Purifier 2H est capable de capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames d’animaux responsables des allergies, les bactéries, mais aussi les odeurs désagréables qui parasitent l’air. D’après la marque, 11 minutes suffisent pour purifier l’air dans une surface de 20 m².

Contrôler et surveiller l’air sans effort

La présence de ce purificateur devrait ainsi aider à soulager les allergies et les symptômes d’asthme. Et, si vous souhaitez contrôler le purificateur d’air sans être près de lui, vous pourrez le faire grâce à l’application Mi Home, qui contiendra tout un tas de données pratiques récoltées en temps réel.

Dépourvue d’un écran, l’application sera votre meilleure alliée pour par exemple, régler les modes en fonction de la superficie de la pièce, ou encore surveiller la qualité de l’air ambiant détectée chez vous. Il est également possible de programmer les heures de mise en route et d’extinction. Les compatibilités avec Google Assistant et Alexa seront aussi de la partie pour effectuer des commandes vocales.

