Le lot de deux caméras extérieures Arlo Pro 3 est à -60 % sur Amazon

Amazon propose non pas une, mais deux caméras de surveillance extérieures Arlo Pro 3, dans un pack à un tarif très attractif. Au lieu de 599,99 euros, le lot de 2 tombe à seulement 238,99 euros. Une belle affaire à saisir, d'autant plus que c'est le prix le plus bas jamais proposé par ce marchand.

Réputé dans le domaine des caméras de surveillances, Arlo est une valeur sûre pour assurer la sécurité d’un logement. Si la caméra Arlo Pro 3 n’est pas le dernier modèle en date, elle reste une très bonne solution pour surveiller les alentours. Avec une qualité 2K HDR de jour comme de nuit, un champ de vision élargi, c’est l’objet parfait pour sécuriser votre domicile. Et aujourd’hui, c’est l’occasion parfaite pour s’équiper, car il est possible d’en obtenir deux pour moins de 239 euros.

La Arlo Pro 3 en quelques mots

C’est une caméra de surveillance sans fil qui filme en 2K

Avec une vision en 160° et une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Bonus : il y en a 2

Au lieu de 599,99 euros, le pack de 2 caméras de sécurité Arlo Pro 3 est désormais affiché à 238,99 euros sur Amazon. Cela revient à faire plus de 360 euros d’économie sur la facture, et il s’agit du prix le plus bas constaté sur le site e-commerçant.

Une caméra réussie simple à installer

Esthétiquement, les caméras Arlo sont reconnaissables avec leur grand œil et leur ligne tout en longueur. Le modèle Pro 3 garde cette apparence, misant sur la discrétion, mais surtout sa solidité. Le constructeur Arlo attache une importance particulière à la conception de ses caméras et à la résistance de ces dernières, c’est pourquoi ce modèle sera capable de résister aux intempéries et aux UV — -20 à 45 degrés Celsius.

Pour l’installer plusieurs choix s’offrent vous : soit la poser sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien un support magnétique, très pratique. Les deux Arlo Pro 3 de ce pack fonctionnent sur batterie, et disposent d’une autonomie entre 30 et 60 jours d’autonomie.

Filme en 2K pour des images bien détaillées

Pour en revenir à la caméra de surveillance, elle est capable de filmer en 2K, avec un angle de vision de 160° qui va permettre de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Elle supporte également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs.De jour comme de nuit, la qualité est au rendez-vous, car vous avez une vision claire et nette de l’environnement. La vision nocturne sera tout aussi efficace et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Dissuade les intrus rapidement

Ce produit prend tout son sens une fois l’application installée. Arlo vous alerte d’une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la Arlo Pro 3 est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. Cependant, sachez que si vous voulez profiter de la détection de mouvement différenciée, la détection de fumée et du stockage des vidéos dans un cloud, vous devrez souscrire à un abonnement. Plusieurs options s’offriront à vous, à partir de 3 euros.

