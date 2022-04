Ce PC portable avec une RTX 3060 à 830 € est le moins cher pour jouer en ultra

Les laptops pensés pour les gamers sont souvent onéreux, mais peuvent parfois bénéficier de prix intéressants. C’est le cas du HP Victus 16-d0417nf équipé d'une Nvidia GeForce RTX 3060 et qui chute aujourd'hui à seulement 829 euros chez Rue du Commerce.

Pour jouer aux jeux les plus gourmands où que vous soyez, les ordinateurs portables de la gamme Victus de HP sont généralement de très solides machines grâce à des fiches techniques intéressantes pour leur prix. Le modèle 16-d0417nf, avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et son processeur i5 de 11e génération, en fait partie. Aujourd’hui, il affiche une belle réduction de près de 33 % sur son prix d’origine.

Les points clés de ce PC gaming

Son écran Full HD de 16,1 pouces à 144 Hz

Le puissant combo Nvidia GeForce RTX 3060 + i5-11400H

Son SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Petit plus : compatible avec la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 234,99 euros, le PC portable gaming HP VICTUS 16-d0417nf avec une souris Omen est aujourd’hui proposé à 899,99 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce à une ODR, le tout vous revient à 829,99 euros seulement. Un jeu est également offert, il s’agit du jeu Total War: WARHAMMER III qui initialement vaut 64 euros.

Un PC portable pensé pour les gamers

Avec sa gamme Victus, le constructeur HP offre un PC portable aux finitions très soignées, avec un ensemble plutôt fin et élégant contrairement à d’autres PC portables dédiés au jeu. Malgré sa grande diagonale de 16,1 pouces, ce PC portable pèse 2,4 kilos et 2,3 cm d’épaisseur pour être facilement transporté. Son châssis fin donne accès à une connectique plutôt fournie avec la présence un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C (DisplayPort), et un port jack. Les joueurs pourront donc connecter de nombreux accessoires indispensables pour le jeu, comme une souris (inclus dans ce bon plan) ou bien un casque et autre. Niveau connectivité, le Victus 16 profite du Wi-Fi 6 pour plus de rapidité, ainsi que du Bluetooth 5.2.

Pour jouer dans de bonnes conditions, vous pourrez profiter d’une dalle IPS de 16,1 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Cette dernière propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Une puissante configuration qui conviendra aux plus exigeants

De la puissance, le HP Victus 16-d0417nf en a et convient aux joueurs qui privilégient les performances. Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les derniers jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. La configuration est la suivante : processeur Intel Core i5 11400H cadencé à 2,7 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, un SSD ultra rapide de 512 Go et 8 Go de mémoire vive. Et même si 8 Go peuvent s’avérer assez peu aujourd’hui, il est toujours possible de rajouter 8 Go supplémentaires.

Le jeu n’est pas le seul domaine dans lequel ce laptop est à l’aise puisqu’il est capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). En plus, ce modèle dispose d’un système de refroidissement qui va permettre d’assurer la stabilité du système et limiter la surchauffe. Concernant l’autonomie, il tiendra aisément 5 heures, mais étant un PC portable gaming, il aura vite ses limites, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Forte heureusement, le constructeur propose sur ce modèle la compatibilité avec la charge rapide : pour passer de 0 à 50 % de charge en environ 30 minutes.

Quel PC gamer choisir ?

