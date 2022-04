Kindle : le prix de la liseuse phare d’Amazon chute à moins de 50 € pour la première fois

Parmi les liseuses électroniques, la Kindle d’Amazon séduit pour son efficacité, mais surtout pour son prix relativement abordable. Aujourd’hui, elle ne coûte pas plus de 50 euros grâce à une remise de 37 %.

Amazon propose un grand catalogue de produits, mais là où le géant américain se démarque fortement des autres, c’est avec ses liseuses électroniques. Les Kindle sont devenues une référence sur le marché et connaissent un franc succès. Il faut dire qu’Amazon a conçu plusieurs liseuses, dont une particulièrement appréciée pour son rapport qualité-prix. Il s’agit de la Kindle classique (2019), qui va à l’essentiel pour plaire à tous. Simple, elle est tout ce que l’on attend d’une liseuse : un format compact, contenant une grande bibliothèque de livre pour un prix contenu. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle devient plus abordable aujourd’hui grâce à une remise inédite de 30 euros sur son prix initial.

La Kindle d’Amazon en quelques mots

Une liseuse avec un écran 6 pouces sans reflets

Un éclairage frontal pour lire aussi bien au soleil que la nuit tombée

Une seule charge pour des semaines de lecture

Habituellement au prix de 79,99 euros, la liseuse Kindle (avec publicités) est disponible en promotion à 49,99 euros chez Boulanger, soit 37 % de remise immédiate. Elle est également au même prix sur Amazon.

Vous retrouverez également le modèle résistant à l’eau en promotion. Il s’agit de la récente Kindle Paperwhite (version 2021) qui passe de 139,99 euros à 94,99 euros sur le site de Boulanger, mais aussi chez Amazon. Ce nouveau modèle est à son prix le plus bas depuis sa sortie.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kindle d’Amazon. Le tableau se met à jour automatiquement.

La liseuse la plus abordable d’Amazon

On peut trouver des liseuses électroniques à tous les prix, mais celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix c’est bien la Kindle d’Amazon. Ce modèle représente l’entrée de gamme de la marque et met en avant son côté pratique et efficace. Cette liseuse est toute simple, dispose d’un écran d’une diagonale de 6 pouces avec une résolution plutôt limitée de 167 pixels par pouce. Avec son petit format, elle est facilement manipulable d’une main et se glisse dans votre sac sans problème pour vous accompagner durant vos trajets. Et le petit plus, sur ce modèle 2019, c’est qu’il a la particularité de proposer un écran sans reflet avec un éclairage frontal à 4 LED, pour pouvoir lire de jour comme de nuit. Malheureusement, la luminosité n’est pas ajustable, mais le confort de lecture est au rendez-vous. On a l’impression de retrouver la qualité papier, ce qui est très agréable pour les yeux d’autant plus qu’il n’y a pas de lumière bleue, évitant ainsi la fatigue oculaire.

Cette petite liseuse est livrée avec 8 Go de stockage, pour stocker une grande quantité d’e-books. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle, avec des millions de références, sans passer par votre ordinateur. La Kindle est certes classique, mais elle est assez complète et propose quelques fonctionnalités intéressantes. On retrouve par exemple la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux. Et puis l’avantage, c’est que vous ne serez pas dérangé dans votre lecture, par la moindre notification que ce soit des e-mails, ou messages.

Avec un atout non négligeable : une grande autonomie

En proposant cette liseuse entrée de gamme, il a fallu faire quelques concessions. Ici, les lecteurs dont les annotations sont des choses essentielles il faudra passer votre chemin. Mais même si sur cette Kindle, les options logicielles sont réduites au minimum, elle reste toutefois une bonne porte d’entrée pour les personnes qui souhaiteraient s’essayer aux liseuses et découvrir les eBooks.

Elle propose donc moins de possibilités que les liseuses plus haut de gamme, mais elle possède elle aussi une grande autonomie. Amazon n’a pas négligé cet aspect, vous pourrez tenir des semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. Amazon annonce jusqu’à quatre semaines d’autonomie, si vous vous en tenez à 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13. Cela dépendra donc de votre usage personnel. Avec une telle capacité, vous oublierez très vite de recharger cet appareil. Comptez au moins quatre bonnes heures pour la recharger. Sachez qu’en revanche la Kindle n’est pas la liseuse la plus appropriée pour une lecture dans le bain, car elle n’est pas résistante à l’eau, contrairement aux modèles plus haut de gamme de la marque, comme la PaperWhite.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la liseuse électronique d’Amazon.

Kindle, Kobo… Quelle liseuse choisir ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et comparer la liseuse Kindle d’Amazon, nous vous invitons à lire notre comparatif des meilleures liseuses électroniques.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.