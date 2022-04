La clé HDMI d’Amazon devient bien plus abordable que le Xiaomi TV Stick 4K

Les clés HDMI sont la solution idéale pour connecter un téléviseur qui ne l'est pas, ou pour remplacer l'interface que vous n'aimez pas. Le moment est bien choisi aujourd'hui pour s’en procurer une, puisque le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon est en promotion à moins de 40 euros.

Les Fire TV Stick d’Amazon s’imposent comme les meilleures solutions pour connecter son téléviseur. Bien entendu le géant américain n’est pas le seul sur ce marché, et doit faire face à l’entreprise Google avec son récent Chromecast avec Google TV. Xiaomi s’est même diversifié récemment en proposant une nouvelle clé HDMI compatible 4K, mais dont le prix reste élevé comparé aux passerelles multimédias d’Amazon. D’autant plus qu’aujourd’hui, le modèle le plus puissant d’Amazon perd 25 euros de son prix et devient plus accessible.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

Une nouvelle puce ARM pour plus de puissance

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR, HDR10+ et Dolby Vision/Atmos

Une nouvelle fonction : « Auto Low Latency Mode » (ALLM)

L’interface simple et intuitive d’Amazon et l’assistant vocal Alexa

Initialement affiché à 64,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon est désormais disponible à 39,99 euros sur le site du géant américain et Boulanger

Les autres passerelles multimédias d’Amazon profitent aussi de réductions. Le Fire TV Stick Lite passe ainsi de 29,99 euros à 19,99 euros. Quant au Fire TV Stick classique, il est proposé à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros. Pour monter en gamme, vous pourrez choisir le Fire TV Stick 4K qui se négocie à 34,99 euros au lieu de 59,99 euros. Elles sont au même prix sur le site de Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon. Le tableau se met à jour automatiquement.

Ce qui se fait de mieux chez les Fire TV Stick

Parmi les quatre Fire TV Stick d’Amazon, le modèle 4K Max est le dongle HDMI le plus haut de gamme et au passage, le plus puissant. Disponible depuis quelques mois, cette clé HDMI propose davantage de performances — jusqu’à 40 % plus puissant que le Fire TV Stick —ainsi que de nouvelles fonctionnalités. En soi, il s’agit d’une légère mise à jour du modèle 4K, mais qui embarque une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS. Ce nouveau processeur promet une meilleure puissance que le modèle 4K classique, et permet de rendre compatible le dongle HDMI avec le Wi-Fi 6.

Cette version Max prend toujours en charge la 4K à 60 images par seconde, l’HDR et l’HDR10+, mais également les technologies de Dolby Atmos et le Vision. Là, où le modèle se démarque de ses confrères, c’est en intégrant une nouvelle fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna d’Amazon. Outre cela, le Fire TV Stick 4K Max profite de la même capacité de stockage que les autres, à savoir 8 Go afin d’accueillir les applications et médias de votre choix.

FireOS : un système d’exploitation réussi

Avec cette clé HDMI, vous profiterez bien évidemment de l’écosystème Fire OS qui promet une navigation fluide et ergonomique. Les services comme ceux d’Amazon tels que Prime Video et Amazon Music sont fortement mis en avant, mais on retrouve aussi les applications tierces comme Netflix, Spotify ou Molotov qu’il est possible de télécharger via le store.

Enfin, la télécommande fournie permet de se balader facilement dans les menus et même contrôler entièrement votre TV. On retrouve des boutons de raccourci (Netflix, Disney+, Prime Video).Elle embarque également un micro, très utile pour effectuer des commandes vocales avec Alexa et trouver un film, une série ou n’importe quel contenu. Enfin, avec la fonction Alexa Home Cinéma, vous pouvez connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d’enceintes connectées Echo pour profiter de l’audio immersif et d’une expérience home cinéma.

Il existe d’autres moyens pour connecter votre TV

Afin de découvrir la concurrence du Fire TV Stick 4K Max d’Amazon dans le domaine et trouver le modèle qui correspond le plus à votre téléviseur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.