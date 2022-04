Ce robot aspirateur qui fera tout à votre place est 170 € moins cher sur Amazon

Opter pour un robot aspirateur est une excellente solution pour qu'il fasse cette corvée du ménage à votre place, surtout quand celui-ci passe aussi la serpillère. C'est le cas du modèle Ecovacs Deebot N8+, qui voit aujourd'hui son prix baisser à 429 euros au lieu de 599 euros sur Amazon.

Passer l’aspirateur et la serpillère sont des tâches dont on se débarrasserait bien. Pour cela, les robots aspirateurs sont des solutions idéales, surtout lorsqu’ils cumulent ces deux fonctions de nettoyage. C’est le cas du modèle Ecovacs Deebot N8+, qui intègre également une station de vidage automatique pour que vous n’ayez à vous préoccuper de rien. La marque a conçu ce robot 2-en-1 à un prix plutôt accessible par rapport à la concurrence et aujourd’hui il profite d’une réduction totale de 28 %.

Le Deebot N8+ propose…

Un nettoyage 2 en 1 : passe la serpillère et nettoie

Une puissante aspiration

Une station de vidage automatique

Et une cartographie précise

Initialement au prix de 599 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8+ est en promotion à 479 euros sur Amazon, mais en ajoutant le coupon de réduction, son prix chute à 429 euros seulement.

Retrouvez le Ecovacs Deebot N8+ à 429 € sur Amazon

Un robot intelligent et autonome

Pour se démarquer de la concurrence, le constructeur Ecovacs conçoit des appareils à prix contenu avec peu de concessions, pouvant même rivaliser avec d’autres modèles plus premium comme c’est le cas du Deeobot N8 +. Comme tout robot, il va nettoyer votre domicile dans les moindres recoins, tout en évitant les obstacles qu’il croise. Pour ce faire, il s’équipe d’un laser dToF (Direct Time of Flight) qui permet au robot d’obtenir une cartographie précise de l’environnement.

Pour consulter cette carte, il vous suffit de télécharger l’application Ecovacs Home (disponible sur iOS et Android). Vous pouvez alors cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer au sein de l’application. Elle permet également de s’assurer que l’aspirateur est passe-partout chez vous quand vous n’êtes pas présent. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa.

Des fonctionnalités premium, sans payer le prix fort

Côté performances, le N8+ propose un système d’aspiration très performant avec une puissance d’aspiration maximum de 2 300 Pa, soit 53 % plus efficace que le Deebot Ozmo 950, d’après la marque. Il sera donc en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Avec trois brosses rotatives (dont une cylindrique) ainsi qu’une serpillère, il peut aussi bien aspirer, balayer, et laver votre sol simultanément afin d’éliminer les taches récalcitrantes. Lors de son passage, il va pouvoir contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, selon quatre niveaux d’humidification différents pour éviter le gaspillage. Il va même reconnaître les tapis pour augmenter la puissance d’aspiration et éviter de les mouiller.

La grande nouveauté du Deebot N8+, c’est qu’il est fourni avec une station de vidage automatique dans son carton. Celle-ci permet tout simplement de ne plus avoir à s’occuper de son aspirateur-robot pendant plusieurs semaines de suite. Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries, mais aussi vider automatiquement son bac à poussière dans le sac étanche d’une capacité de 2,5 litres. En plus, l’application vous prévient quand le sac est plein et qu’il faut le vider.

Assez endurant pour faire le ménage pendant près de 2h

Quant à l’autonomie, le constructeur promet 110 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Une fois la batterie rechargée, il reprend le nettoyage là où il s’était arrêté. Comptez environ 4 heures de charge et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 420 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 240 ml pour le réservoir d’eau.

Retrouvez le Ecovacs Deebot N8+ à 429 € sur Amazon

Les meilleurs aspirateurs robots du moment

Afin de comparer l’Ecovacs Deebot N8+ aux autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.