Cette semaine, la Société Générale vous offre jusqu’à 140 € pour l’ouverture d’un compte

Changer de banque est aujourd'hui simple comme bonjour et la Société Générale en a parfaitement conscience. Elle propose en ce moment une prime pouvant aller jusqu'à 140 euros pour l'ouverture d'un premier compte.

Si vous aviez prévu de changer votre banque actuelle, la Société Générale a une bonne nouvelle pour vous. En effet, la banque traditionnelle via son offre de banque en ligne Sobrio vous propose en ce moment une belle prime pouvant aller jusqu’à 140 euros si vous décidez de sauter le pas chez eux.

Un compte Sobrio chez la Société Générale, c’est quoi ?

0 euro de frais de tenue de compte

Les assurances et garanties VISA

Paiement et retraits à l’étranger

Cette nouvelle offre Week Flash chez la Société Générale est valable jusqu’au 26 avril 2022. Elle vous permet d’obtenir jusqu’à 140 euros offerts : 80 euros de prime de bienvenue + 60 euros de prime de souscription d’aide à la mobilité bancaire.

Une banque qui mêle expérience et modernité

La Société Générale reste certes une banque dite traditionnelle, mais son offre de banque en ligne baptisée Sobrio a tout pour séduire ceux qui souhaitent piloter leur argent et leur budget depuis leur smartphone. Ces comptes qui proposent des prix attractifs tout en garantissant une qualité de service et nombres de produits issus d’un grand groupe bancaire.

Avec Sobrio, vous avez le choix entre trois types de comptes, chacun disposant de services et de garanties proportionnelles à leur positionnement. Forcément c’est avec la carte VISA premier que les avantages sont les plus nombreux notamment en ce qui concerne les assurances du quotidien et en voyage. Si vous souhaitez changer de banque, c’est l’offre parfaite, d’autant plus si vous optez pour le service de mobilité bancaire proposé par l’établissement.

Envie de changer de banque ?

Comment changer de banque et transférer son compte sans accrocs ?

Une application digne des meilleures banques en ligne

L’application est disponible sur iOS et Android. Cette dernière est visuellement réussie et fourmille de fonctionnalité, peut-être même un peu trop. On apprécie qu’elle puisse agréger d’autres comptes provenant d’autres banques pour pouvoir tout consulter d’un coup d’œil sans devoir passer d’une application à l’autre.

Société Générale Télécharger Société Générale gratuitement APK

Forcément, il est possible de réaliser très facilement des virements et des opérations simples très rapidement via des menus dédiés. L’application a aussi pour fonction de catégoriser les dépenses de manière automatique, bien pratique pour se créer des budgets et faire des prévisions sur le mois. Enfin, côté paiement sans contact, la banque n’est pour le moment compatible qu’avec les solutions Paylib et Apple Pay, Google Pay n’étant pas encore pris en compte.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la Société Générale.

Comment faire pour obtenir les 140 euros de l’offre ?

Une fois le compte en possession, il est demandé de réaliser au moins 5 opérations de paiements par carte bancaire durant les trois premiers mois suivant l’ouverture pour toucher la première prime de 80 euros.

Les 60 euros suivants sont conditionnés via la souscription au service gratuit de mobilité bancaire de la Société Générale. Ce service donne à la banque la possibilité de procéder en son nom aux changements de domiciliation bancaire via un compte ouvert dans un autre établissement et le cas échant en demander sa clôture. Une fois la souscription au service réalisé, ces 60 euros supplémentaires sont versés sur le compte au plus tard deux mois après la réalisation du mandat.

Les autres offres de banque en ligne du moment

Comparer les banques en ligne

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres similaires, n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur des meilleures banques en ligne.

