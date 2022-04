Seulement aujourd’hui, le Samsung Galaxy S21 FE est 310 € moins cher

Il n'aura pas fallu attendre beaucoup de temps pour voir le prix du Samsung Galaxy S21 FE dégringoler. Lancé au début de l'année à 759 euros, on le trouve aujourd'hui, soit 3 mois après, à seulement 449 euros grâce à un code promo sur le site de Rakuten.

Lorsqu’on a eu le Samsung Galaxy S21 FE entre nos mains, on a tout de suite pensé que c’était un excellent smartphone, mais qui était vendu un poil trop cher par rapport à un Samsung Galaxy S21 souvent en promotion après un an de commercialisation. Aujourd’hui, ce n’est clairement plus le cas grâce à cette réduction de plus de 300 euros sur le prix d’origine de ce téléphone conçu pour les fans de la marque.

Que propose le Samsung Galaxy S21 FE ?

Un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 888 compatible 5G

Un appareil photo aux fonctionnalités pratiques

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S21 FE est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 449 euros sur Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo RAKUTEN30 avant de procéder au paiement de votre commande.

Un smartphone performant dans tous les sens du terme

Le Samsung Galaxy S21 FE propose une fiche technique différente par rapport aux smartphones haut de gamme dont il s’inspire, et c’est tant mieux. En effet, il n’embarque non pas un Exynos 2100 comme les autres, mais fait le choix d’intégrer un Snapdragon 888 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Un choix surprenant de la part de la marque sud-coréenne, mais qui a le mérite d’offrir de meilleures performances et, surtout, une autonomie bien mieux gérée. La batterie est de 4 500 mAh et permet de tenir facilement une journée entière avec le smartphone. La charge rapide est heureusement plus efficace que le S20 FE, puisqu’elle passe de 15 à 25 W. La charge sans fil est évidemment toujours de la partie, même en mode sans fil inversé.

En ce qui concerne la partie photo, le Galaxy S21 FE propose un module esthétiquement similaire au S21 classique, mais il conserve en fait à peu près la même configuration du S20 FE : capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. La principale différence avec son prédécesseur va se faire au niveau des ajouts logiciels dans l’application appareil photo de Samsung, où il sera notamment possible de profiter d’un nouveau mode portrait qui peut ajouter des textures et des couleurs en arrière-plan, ou encore d’un mode réalisateur pour la vidéo, qui permet de filmer avec les caméras arrière et avant en même temps.

Un design familier avec un superbe écran

Eh oui, le S21 FE reprend dans les grandes lignes le design des S21 classiques, mais il y a quelques subtilités qui permettent de le différencier. Tout d’abord, le coloris au dos se prolonge sur le module photo, alors que les autres S21 proposaient un coloris argenté bien distinctif pour celui-ci. On note également que le smartphone abandonne l’aluminium pour laisser place à du plastique, mais les finitions sont assez exemplaires pour avoir une bonne préhension. Ensuite, on remarque que la taille est différente. Avec un écran de 6,4 pouces, le S21 FE est légèrement plus grand que le S21 et plus petit que les S21 Plus et S20 FE.

Pour finir en beauté, la dalle du smartphone est plate et fait apparaitre un poinçon discret en haut au centre, où les bordures autour sont assez prononcées. La qualité est évidemment de mise avec la technologie AMOLED pour afficher des contrastes infinis à l’écran, qui plus est en Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. La face avant est protégée par du Gorilla Glass Victus et on retrouve même une certification IP 68 pour assurer une certaine résistance contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

