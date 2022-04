Ce (très) grand écran PC gaming LG incurvé de 34″ coûte près de 30 % de moins

Les moniteurs gaming dotés d'une grande dalle remportent souvent tous les suffrages puisqu'ils nous permettent de garder un œil sur chaque détail de nos parties. Et on en trouve aujourd'hui à bon prix, comme c'est le cas avec l'écran LG UltraGear 34GN73A-B, affiché à 329,99 euros au lieu de 459,99 euros sur Amazon.

L’immersion est une caractéristique très recherchée par les joueuses et joueurs, et celle-ci est toujours plus renforcée si l’écran sur lequel on enchaîne les parties est doté d’une grande dalle. Et si pour couronner le tout, le moniteur est incurvé, alors on obtient un combo gagnant. C’est ce que propose le moniteur gaming LG UltraGear 34GN73A-B, qui adopte non seulement une diagonale de 34 pouces, mais également un écran rafraîchi à 144 Hz qui offre – une très bonne fluidité d’image. Son autre avantage, c’est son prix, qui bénéficie d’une promotion de 28 %.

Les points forts de ce moniteur gaming LG UltraGear

Une dalle incurvée de 34 pouces

Combo 144 Hz + 1 ms

Compatible Nvidia G-SYNC

Initialement affiché à 459,99 euros, le moniteur gaming LG UltraGear 34GN73A-B est désormais disponible à 329,99 euros sur Amazon.

Un grand écran pour s’immerger dans l’action

En concevant son moniteur gaming UltraGear 34GN73A-B, LG a misé sur une dalle incurvée qui favorise grandement l’immersion dans le jeu puisqu’elle donne l’impression d’envelopper le regard. Et cette immersion ne sera que renforcée grâce à la taille de l’écran : ce modèle intègre en effet une dalle de 34 pouces Full HD (2 560 x 1 080), au format 21:9 ce qui est bien plus grand que ce qu’on peut trouver habituellement sur le marché. Selon la marque, ce moniteur vous offre même 33% d’espace de jeu supplémentaire qu’un écran 16:9. De plus, il a l’avantage d’arborer des bordures très fines qui ne perturberont pas le regard pendant nos sessions. La dalle IPS assure également une reproduction fidèle des couleurs, ce qui ne fera que booster la qualité d’image. Le tout est complété par un pied solide, qui comprend un socle réglable, lequel permettra de modifier l’inclinaison et la hauteur de l’écran.

Des performances et une réactivité à toute épreuve

Ce LG UltraGear 34GN73A-B dispose également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui promet un affichage très fluide, une qualité bien appréciable lorsqu’on enchaîne des combos. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui exigent une bonne réactivité à tout moment. Le moniteur est aussi compatible avec la technologie Nvidia G-SYNC, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Des modes bien étudiés pour une meilleure expérience

Et pour une expérience de jeu encore plus complète, LG offre plusieurs autres fonctionnalités bien pratiques, que l’on retrouve sur de nombreux écrans de sa gamme. On a par exemple droit au Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres, ce qui sera bien utile pour ne jamais louper de tireurs embusqués dans l’obscurité, par exemple. Notons également le Dynamic Action Sync, qui se chargera de son côté de réduire l’input lag, ou retard d’affichage, et donc d’améliorer considérablement la fluidité de l’affichage. Pour les jeux de tirs, le CrossHair permettra de fixer un point cible au centre de l’écran.

Enfin, en ce qui concerne sa connectique, cette référence est munie d’un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’une sortie audio (3,5 mm). Vous pourrez donc sans souci connecter d’autres périphériques et étoffer votre setup.

