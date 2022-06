SFR continue de proposer son offre fibre au prix bloqué de 20 €/mois pendant 2 ans

La nouvelle série limitée côté box Fibre/ADSL de chez SFR a tout pour cartonner : 20 euros par mois pendant 2 ans, le tout regroupant Internet, TV et téléphonie.

Voyant la concurrence grandissante du côté des offres de box Internet fibre et ADSL, SFR ne comptait pas se faire distancer et vient proposer une nouvelle série limitée concernant sa SFR Box 7 pour seulement 20 euros par mois étalé sur deux ans avec un engagement d’un an. Cette offre devient donc la plus économique sur la durée.

Ce qu’il faut retenir de l’offre SFR Fibre

Petit prix pendant 2 ans !

Jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Les appels illimités vers les fixes en France

160 chaînes et services TV

Jusqu’au 12 juin 2022

, la série limitée SFR fibre est disponible à 20 euros par mois pendant 24 mois, puis passe à 38 euros mensuels. Cette offre avec engagement d’un an est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique dans votre domicile, sachez que l’abonnement ADSL est au même prix et aux mêmes conditions, soit 20 euros par mois pendant deux ans, puis 33 euros mensuels par la suite.

La fibre au meilleur rapport vitesse-prix du marché

Malgré la présence de RED et de ses offres fibre à prix souvent très bas, c’est en effet chez SFR que l’on trouve l’abonnement fibre le plus intéressant. En choisissant cet abonnement, vous profiterez d’une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 500 Mbit/s de débit en symétrique (en téléchargement et en envoi). Pour 20 euros par mois étalé sur 2 ans, c’est tout simplement l’offre la plus économique du moment.

Le routeur fourni (SFR Box Plus) avec cette offre est compatible Wi-Fi 5 pour y connecter tous les appareils compatibles chez vous. En plus d’Internet, cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale.

La TV : le gros plus de SFR

Le plus de SFR c’est l’apport de la TV. L’opérateur propose 160 chaînes TV dans son abonnement sans coût supplémentaire et avec une box TV dédiée et incluse. Avec le débit fibre, vous profiterez donc d’une majorité de chaînes en qualité HD et même en 4K pour certaines d’entre elles. Ce dernier propose également de pouvoir enregistrer jusqu’à 8h de programmes grâce à son disque dur intégré. On a aussi le droit à une télécommande vocale, un lecteur de carte SD et il est possible de le connecter en Wi-Fi au routeur au lieu de passer par un câble.

Pour finir, il est nécessaire de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile comprend 49 euros de frais de mise en service. Il est bien sûr possible de conserver son ancien numéro fixe en en faisant la demande lors de la commande.

Les forfaits box similaires du moment

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 5 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 15,99€ 40,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 2 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 20€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Box 7 500 Mb/s SFR Fibre Box 7 500 Mb/s 2 mois Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 24 mois 20€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.