Le drone DJI Mini 2 qui filme en 4K est à prix réduit, avec des accessoires en prime

Le drone DJI Mini 2 représente l’entrée de gamme de la marque. Il pourtant capable de filmer en 4K et se trouve être une bonne solution pour les débutants. Aujourd’hui, il est proposé avec de nombreux accessoires pour 529 euros contre 599 euros habituellement.

Le DJI Mini 2 vient remplacer le premier du nom et apporte son lot de nouveautés. Ses performances sont améliorées grâce à l’intégration de nouveaux moteurs et l’arrivée de la 4K. Il garde son format compact qui nous avait déjà séduits sur le DJI Mavic Mini, et représente une très bonne porte d’entrée dans le monde des drones avec caméra embarquée. Aujourd’hui, il s’accompagne d’une panoplie d’accessoires bien complète avec un prix plus doux grâce à cette remise de plus de 10 %.

Les points clés du DJI Mini 2

Un drone au format « poche » et léger

Des moteurs plus puissants pour plus de stabilité

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Initialement à 599 euros, le drone DJI Mini 2 Fly More Combo est actuellement en promotion à 529 euros sur le site Boulanger.

Un modèle qui garde les points forts de son prédécesseur

Le DJI Mini 2 reprend les fondamentaux de son prédécesseur : être un drone simple à utiliser et compact. Il est avant tout pensé pour les débutants, et ne nécessite aucune formation. Cette deuxième version garde adopte toujours un format compact et léger, puisqu’il ne pèse que 249 grammes. Ce drone sera donc facilement transportable grâce à son squelette pliable qui pourra se glisser dans un sac à dos sans problème.

Pour contrôler le drone, il faudra simplement télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android, puis d’insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles fournis. Pour connecter votre appareil, vous aurez trois câbles à disposition : un microUSB, un USB-C et un Lightning. Concrètement, cette installation vous permettra d’obtenir un retour vidéo en HD en plein vol.

Qui se perfectionne

Le Mini 2 embarque le même capteur 1/2,3” de 12 mégapixels que le Mavic Mini, mais peut désormais filmer en 4K à 30 images par seconde, contre 2,7K pour la première version. Résultat : les images, en plus d’être d’une remarquable stabilité, sont bluffantes. Les vidéos conviendront parfaitement aux apprentis pilotes ou aux habitués qui cherchent un drone sous la barre des 250 grammes. DJI apporte d’autres améliorations bienvenues. Les moteurs sont un peu plus puissants, ce qui lui permet de tenir plus solidement face au vent. Le système de transmission passe à l’OcuSync 2.0 utilisé par les modèles haut de gamme. La portée théorique passe donc à 10 km.

Ce drone apporte des mises à jour des modes de vol « intelligents ». On retrouve des modes programmés tels que Spotlight 2.0, ActiveTrack 3.0 et Point of Interest 3.0. Les modes QuickShots et Hyperlapse sont évidemment de la partie. En revanche ce drone n’embarque pas de capteurs d’obstacles frontaux et latéraux, assurez-vous donc d’avoir un espace suffisant pour lancer votre drone. Quant à l’autonomie, DJI annonce une durée de vol maximale de 31 minutes. Lors de notre test, nous avons atteint une autonomie moyenne de 24 minutes. Pour l’utiliser plus longtemps, les 2 batteries supplémentaires incluses dans le pack Fly More Combo accorderont 1h d’utilisation en plus.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le DJI Mini 2.

