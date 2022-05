À moitié prix, cette puissante barre de son Samsung est une très bonne affaire

Si vous disposez d'un téléviseur et que vous souhaitez améliorer l'expérience sonore à moindre coût, ce bon plan devrait vous intéresser. La barre de son Samsung HW-S61A est à seulement 199 euros, au lieu de 399 euros habituellement.

Même si les constructeurs de téléviseurs font des efforts pour soigner la qualité sonore de leurs appareils, le rendu est parfois limité. C’est pourquoi une bonne barre de son sera un précieux renfort, et qui de mieux que Samsung pour remplir cette tâche. La marque à de nombreuses références qui seront comblées le manque de puissance sonore de votre téléviseur, c’est le cas du modèle HW-S61A qui perd 50 % sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de cette barre de son

Une barre de son compacte et élégante

Des basses profondes

Un son surround grâce à sa compatibilité DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et WiFi

Petite, mais puissante et immersive

Sur cette barre Samsung HW-S61A, on retrouve 7 haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample, et en intégrant le décodage DTS Virtual:X et Acoustic Beam, la barre de son délivre de meilleures performances acoustiques.

Pour son petit gabarit, elle dispose même d’un caisson de basse dédié, qui délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 5.0 la rend bien plus performante que des enceintes TV. D’ailleurs, cette barre de son propose une puissance totale de 200 W, de quoi rendre plus immersifs les films et séries.

Une barre de son élégante qui s’installe facilement

Le design de la Samsung S61A est élégant et minimaliste, un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication. Un de ses avantages est sa taille, avec ses dimensions 764.0 x 68.0 x 125.0 mm, elle peut s’installer facilement devant la grande majorité des téléviseurs, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image. Elle viendra facilement se poser sur un meuble ou s’accrocher à un mur en toute discrétion, d’autant plus qu’elle ne pèse que 3 kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

Petit plus de la part de Samsung, en plus d’une sortie HDMI ARC, la barre de son est compatible avec Apple AirPlay 2 et Chromecast pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Pour synchroniser votre TV à la barre de son, rien de plus simple : vous pouvez la connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth. Samsung joue la carte connectée et offre une compatibilité avec l’assistant d’Amazon Alexa. Très pratique pour contrôler le volume et ses différents appareils connectés à la voix, mais elle permet surtout de se passer d’un Amazon Echo à la maison.

