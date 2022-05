Le nouveau Xiaomi Poco X4 Pro est déjà moins cher pour les French Days

Le Xiaomi Poco X4 Pro fait mieux que son prédécesseur presque dans tous les domaines, et renforce donc cette illusion du premium à bas prix. Il s'est lancé tout récemment, mais subit déjà les promotions de plein fouet, notamment pendant les French Days avec cette réduction de 30 euros.

Le Poco X3 Pro était déjà très agressif sur les prix par rapport aux performances et fonctionnalités qu’il proposait à sa sortie. Avec le Poco X4 Pro, Xiaomi va encore plus loin en proposant une fiche technique du segment premium, mais à un prix tout doux. Le tarif est aujourd’hui encore plus allégé, car les French Days lui font perdre près de 30 euros sur la facture.

Le Poco X4 Pro 5G, c’est quoi ?

Un smartphone presque premium

Avec une charge ultra rapide de 67 W

Un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Et un capteur photo principal de 108 mégapixels

Au lieu de 299 euros habituellement, le Xiaomi Poco X4 Pro (compatible 5G) avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269 euros sur le site de Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Plus performant que l’ancien modèle

Le Xiaomi Poco X4 Pro représente une véritable montée en gamme par rapport au modèle de l’année dernière, à commencer par son écran qui n’est plus LCD, mais AMOLED pour afficher des contrastes infinis. De plus, la définition monte jusqu’en Full HD+ à 2 400 x 1 080 pixels, le taux de rafraichissement grimpe jusqu’à 120 Hz et le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5. De même pour la photo, c’est clairement un bon en avant avec un capteur principal qui passe de 48 à 108 mégapixels sur ce modèle. En revanche, l’ultra grand-angle et le macro sont les mêmes qu’avant, respectivement de 8 et 2 mégapixels.

La batterie est sensiblement la même entre les deux smartphones (5 160 mAh pour le X3 Pro et 5 000 mAh pour le X4 Pro) et devrait en toute logique procurer à son utilisateur plus d’une journée d’autonomie. Mais ce qui change réellement, c’est la charge rapide. Si vous trouviez que 33 W c’était déjà très rapide pour redonner de l’énergie à votre smartphone, alors qu’allez-vous penser du système de charge allant jusqu’à 67 W du Poco X4 Pro. La marque promet alors que son téléphone peut passer de 0 à 100 % en un peu plus de 30 minutes. Et cerise sur le gâteau : le bloc d’alimentation est inclus dans la boîte.

Mais un peu moins puissant

Ça peut parait bizarre pour un successeur, mais le ce Poco X4 Pro est effectivement un peu moins performant que l’ancien modèle. En effet, le X3 Pro de l’an passé intègre un puissant Snapdragon 860 alors que le smartphone de cette année se contente d’un Snapdragon 695, soit le même processeur que l’on retrouve sur le Redmi Note 11 Pro 5G. En revanche, ce n’est pas si grave que ça, puisque la puce de Qualcomm offre tout de même des performances suffisantes pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, ainsi que la possibilité de lire des jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques. En fait, elle a surtout pour but d’apporter une compatibilité avec le réseau 5G, chose que le prédécesseur de ce X4 Pro ne proposait tout simplement pas.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2022 ?

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.