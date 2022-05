Les petits budgets des French Days seront ravis avec la Lenovo Tab M10+

La tablette d'entrée de gamme Lenovo Tab M10 Plus dispose d'un très bon rapport qualité-prix. Son prix devient encore plus abordable à l’occasion des French Days en passant de 199 euros à 179 euros sur le site E.Leclerc.

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Lenovo Tab M10 Plus est un choix intéressant. Celle-ci parvient à proposer de bonnes performances et une expérience fluide, tout en conservant un prix contenu. D’ailleurs cette dernière bénéficie d’une baisse de prix de 20 euros et devient encore plus abordable.

L’essentiel à retenir de la Tab M10 Plus de Lenovo

Un écran Full HD de 10,3 pouces avec de fines bordures

Les bonnes performances au quotidien

Une autonomie confortable

Bonus : deux haut-parleurs Dolby Atmos

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, la tablette Lenovo Tab M10 Plus (64 Go) est actuellement disponible en promotion à 179 euros sur le site E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la tablette Lenovo Tab M10 Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une référence solide pour le prix

Pour sa Tab M10 Plus, Lenovo propose un tarif très accessible, mais sans pour autant négliger la qualité de fabrication de sa tablette. Elle adopte un châssis métallique qui assure une belle solidité. Les bordures fines de son écran sont très appréciables et favorisent l’immersion. Son écran tactile de 10,3 pouces est de bonne facture avec une définition Full HD (1 920 × 1 200 pixels). Cette dalle offre un véritable confort de visionnage, notamment avec les films et séries en streaming. Quant au son, il est bien retranscrit par les deux haut-parleurs Dolby Atmos situés de chaque côté de la tablette.

Qui conviendra à toute la famille

Elle n’est pas puissante à proprement parlé, mais sa puce Mediatek Helio P22T couplé à 4 Go de mémoire vive est largement suffisante pour répondre à différents usages : comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, quelques jeux pas trop gourmands pourront même tourner sans souci. De plus, l’expérience utilisateur permise par Android sera bien fluide et agréable. Du côté de l’autonomie, cette tablette n’a pas à rougir avec sa batterie de 5 000 mAh, car, grâce à sa fiche technique peu gourmande, elle peut facilement tenir plus de 2 jours avant de tomber à 0 %.

Et même si une tablette n’est généralement pas choisie pour faire des photos d’une grande qualité, celle de Lenovo comporte deux capteurs : un appareil de 8 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’un appareil de 5 mégapixels à l’avant, qui sera suffisant pour faire vos visio avec vos proches, et servira notamment au déverrouillage par reconnaissance faciale. Enfin, vous retrouverez un mode enfant donnant ainsi accès à une interface simplifiée et des contenus éducatifs (livres, vidéos) ou ludiques adaptés aux enfants. Les parents pourront contrôler l’usage de la tablette directement depuis leurs smartphones. Il est possible de limiter le temps d’écran, de savoir ce que vos enfants regardent, etc.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.