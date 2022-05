Cette serrure connectée se retrouve à son meilleur prix pour les French Days

Les serrures connectées ont le vent en poupe en ce moment et l'un des modèles les plus plébiscités, la Nuki Smart Lock 3.0 profite des French Days pour baisser de prix : 109 euros au lieu de 149,99 euros.

Si vous avez tendance à perdre vos clés, mais que votre smartphone se trouve toujours dans votre poche, une serrure connectée peut-être une bonne solution. La Nuki Smart Lock 3.0 perd 40 euros à l’occasion des French Days, sans doute l’occasion de s’y mettre.

La Nuki Smart Lock 3.0, c’est quoi ?

Une serrure connectée facile à installer

Verrouille et déverrouille votre porte automatiquement

Jusqu’à 100 clés différentes

Au lieu d’un prix barré à 149 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 est actuellement en promotion pour les French Days à 109 euros sur Amazon et Boulanger, soit plus de 25 % de réduction.

Pas besoin d’outils pour l’installer

La Nuki Smart Lock 3.0 est une serrure connectée reprend le concept des anciens modèles de la marque tout en ajoutant certaines fonctions. Elle garde également son côté facile d’utilisation et est rapide à installer. 2videment, le tout s’installe sur la serrure existante du côté intérieur de la porte et prête à l’emploi quelques minutes. Elle ne nécessite pas de bricoler ou percer, ni même démonter quoi que ce soit. Sachez toutefois que cette serrure est compatible avec plus de 85 % des portes existantes. Dans les cas restants, il faudra y ajouter un cylindre universel en option.

Autrement, son design a l’avantage d’être discret, notamment dans sa version blanche, afin que la serrure ne se voie pas de l’extérieur. Une fois installée, là encore Nuki simplifie la tâche à ses utilisateurs, car il n’y a pas besoin de créer un compte pour utiliser et jumeler la serrure à son smartphone. Il suffit de télécharger l’application et d’appairer.

Plus besoin de clé, son smartphone suffit

la Nuki Smart Lock 3.0 fonctionne de pair avec l’application installée sur votre smartphone. Avec une simple connexion Bluetooth, le lien se fait et le tout fait maintenant office de clé. Grâce à la fonction de déverrouillage automatique, la Smart Lock 3.0 se déverrouille automatiquement lorsqu’elle détecte votre présence, et se verrouille à nouveau automatiquement dès que la porte est fermée. Vous pouvez même gérer la serrure à distance pour ouvrir à un ami ou à un membre de votre famille. Cependant, il faudra ajouter un Nuki Bridge non inclus (99 euros) pour connecter le l’appareil à internet et le piloter depuis votre smartphone quand vous n’êtes pas là.

De même, vous pouvez créer un double de clés en quelques secondes pour les partager aisément avec vos proches. Le nombre de clés et d’utilisateurs que vous pouvez créer sur ce modèle est de 100. Et il faut savoir que la sécurité n’est pas mise de côté, puisque via un journal d’accès vous pouvez savoir qui entre et sort et quand la porte d’entrée a été fermée le tout en temps réel.

